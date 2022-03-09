/684287/بعد-سفره-للإمارات-وفاة-شقيقة-الدكتور-محمد-مختار-جمعة-وزير-الأوقاف

توفيت صباح اليوم، شقيقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعد سفره للإمارات مساء أمس، لمشاركته في أحد المؤتمرات.

دوت الخليج

وفاة شقيقة الدكتور محمد مختار جمعة

ومن المقرر، أن يتم تشييع جنازة شقيقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعد صلاة الظهر من مسقط رأسها بقرية صفط راشين بمحافظة بني سويف.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قررصرف 450 جنيهًا لجميع العاملين، ووجه بالعمل على سرعة صرفها قبل بداية الشهر الكريم أو مع بدايته.

هذا ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي عدد من القوانين.

وصدق الرئيس السيسى علي القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء المنشأة بالقانون رقم 14 لسنة 1976بشأن إنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة. كما صدق الرئيس السيسى على إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية.

ومن المقرر أن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثون للقوات المسلحة “ خلود وعطاء”، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.