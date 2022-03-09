مسلسلات شهر رمضان 2022.. نور عودة تدخل التمثيل من "جوقة عزيزة"

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة نور عودة في مسلسلات شهر رمضان 2022

مسلسل جوقة عزيزة 2022

ويواصل أبطال وصناع مسلسل جوقة عزيزة تصوير المشاهد، بعدد كبير من الفنانين المشاركين من بينهم النجم سلوم حداد والفنانة نسرين طافش.

وأعربت نور عودة عن سعادتها بتصوير مشاهدها مع سلوم حداد ونسرين طافش التي انتهت مؤخرًا من تسجيل مجموعة من الأغاني الاستعراضية التي ستعرض بالعمل المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022.

وكانت نسرين طافش سجلت أغاني المسلسل داخل استديو الملحن الموسيقي إياد ريماوي، كما تصور فيديو كليبات المسلسل تحت إدارة المخرج عادل سرحان.

نور عودة في جوقة عزيزة

ويشار أن مسلسل جوقة عزيزة الذي يعرض في رمضان 2022، مليء بالمفاجآت مثل قيام النجم السوري سلوم حداد بتسجيل أغنية للمسلسل.

وشارك سلوم حداد متابعيه وجمهوره بنشره مجموعة صور من الاستديو خلال تسجيل الأغنية، ويضم مسلسل جوقة عزيزة في بطولته كلا من سلّوم حداد ونسرين طافش ويزن خليل ووفاء موصللي، وأيمن رضا ومحمد حداقي وغنوة محمود ويحيى بيازي وروبين عيسى ونور صعب ، ونورا رحال وعبدالفتاح المزين، وآخرين والعمل من تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان وإخراج تامر إسحق.

نسرين طافش في مسلسلات شهر رمضان 2022

ويذكر أنه قبل أيام تصدر اسم الفنانة السورية نسرين طافش تريند محرك البحث الأشهر جوجل، وكانت قد أثارت تساؤلات الجمهور بصور الكواليس التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

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وجاء ذلك عقب ظهورها مرتدية بدلة رقص في أحد المشاهد بجانب ظهور الطفل محمد أسامة، حيث تساءل المتابعين عن سر تواجده بالعمل وهل سيغني أغنية "الغزالة رايقة" أم يشارك في التمثيل؟.

وكشفت نسرين طافش عن سر مشاركة محمد أسامة، وعلقت على فيديو جمعهما: "مغني الغزالة رايقة محمد أسامة العسل من مصر المحروسة إلى بر الشام على مسرح عزيزة خوخة.. في شهر رمضان المبارك".