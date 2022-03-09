/684274/طائرة-الأهلي-تهبط-في-أسوان-للتزود-بالوقود

هبطت طائرة الأهلي هبطت منذ قليل في مطار أسوان للتزود بالوقود في طريقها إلى جوهانسبرج، استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3/0 "الأهلي وي السلام"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ النادي الأهلي بستحاز نسبياً على بيراميدز ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق السماوي، ليدخل بيراميدز اللقاء وهدد مرمى النادي الأهلي في أكثر من كرة أخطرها فرصة إبراهيم عادل بعدما راوغ محمد عبد المنعم ووضعها على يمين المرمى بقليل.

في المقابل حاول الأهلي تنظيم هجمات عن طريق أحمد عبد القادر وأفشة ولكن نجحو لاعب يبيراميدز في إبعاد أي خطورة عن مرماهم .

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الأهلي ضد بيراميدز

وفي الشوط الثاني أختلف الأمر وبدأ الأهلي في تهديد مرمى بيراميدز بقوة وسجل هدف سريعاً عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47. وأحرز أفشة الهدف بعد خطأ من عبد الله السعيد بتمرير الكرة بشكل خطأ، لينفرد اللاعب بشريف إكرامي ويضعها في الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة سجل محمد شريف هدف الأهلي الثالث، بعد عرضية من علي معلول تغالط شريف إكرامي ليستغلها الأول ويسجل الكرة في الشباك.

لتنتهي المباراة بفوز النادي الاهلي على بيراميدز بنتيجة 3/0، ليعتلي الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما يظل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

تشكيلة الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - محمد شريف.

حراسة المرمى: شريف إكرامي.