/684283/آدفيرت-أون-كليك-تقدم-خدمات-تسويق-وحجز-المساحات-الإعلانية-على-اختلاف-أنواعها-بطرق-مبتكرة

أعلن مؤخراً في دبي عن بدء التشغيل الفعلي لمنصة "آدفيرت أون كليك" الرقمية (advertonclick.com) المتخصصة في تسويق وبيع وحجز مختلف المساحات الإعلانية في كافة الدول العربية كمرحلة أولى، والتي سيتبعها توسعاً تدريجياً خلال الفترة القادمة لتشمل العالم بأسره.

دوت الخليج

وكانت "آدفيرت أون كليك" قد أجرت مرحلة تجريبية خلال العام الماضي شملت تضمين معلومات أكثر من 1900 وسيلة إعلام وإعلان من مختلف الدول العربية، سيتم تسويقها عبر المنصة على نطاق عالمي بهدف استقطاب معلنين لهذه الوسائل بطريقة رقمية مبتكرة، ستمكن المعلن من مختلف دول العالم التعرف على وسائل الإعلام والإعلان العربية والتواصل المباشر معها في سبيل شراء وحجز المساحات الإعلانية.

«آدفيرت أون كليك» تقدم خدمات تسويق وحجز المساحات الإعلانية على اختلاف أنواعها بطرق مبتكرة

وتعقيباً على هذا التشغيل، قال فهد الذيب، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيس لتقنية المعلومات، المطور والمشغل لمنصة آدفيرت أون كليك: "نعمل في أومنيس على تطوير مشاريع رقمية متميزة تقدم حلول حقيقية وذات قيمة مستدامة لقطاعات الإعلام والإعلان والتسويق، ومنصة "آدفيرت أون كليك" هي واحدة من هذه الحلول التي تستهدف تعزيز فاعلية قطاع الإعلانات من خلال تعزيز وصول ونشر الوعي بوسائل الإعلان وربطها بشريحة أوسع من المعلنين على نطاق عالمي".

وأضاف الذيب: "المنصة مفتوحة لجميع وسائل الإعلام والإعلان العربية في المرحلة الحالية للتسجيل المجاني وتضمين معلوماتها فيها والاستفادة من حملات التسويق التي ستقوم بها المنصة للوصول إلى معلنين جدد على مستوى العالم، كما أن بإمكان المعلنين ووكالات الإعلانات الاستفادة من خدمات المنصة وطلب عروض الأسعار وحجز المساحات الإعلانية من وسائل الإعلام والإعلان بشكل مباشر".

وأوضح الذيب أن منصة "آدفيرت أون كليك" تعتمد نظام التعامل والتعاقد المباشر فيما بين المعلن ووسيلة الإعلان مقابل عمولة متدنية لا تزيد عن 5٪ من قيمة التعاقد.

جدير بالذكر أن منصة "آدفيرت أون كليك" تتضمن معلومات حول مختلف وسائل الإعلام والإعلان (صحف، مجلات، محطات تلفزة وإذاعة، ومواقع الكترونية، وإعلانات خارجية، ومساحات نقاط البيع وغيرها من الوسائل الإعلانية والتسويقية)، ومعلومات التواصل لهذه الوسائل، وتقدم خدمة طلب عروض أسعار المساحات الإعلانية، والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام من خلال المنصة، ومن ثم شراء وحجز المساحات الإعلانية.