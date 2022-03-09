وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الطرق والكباري ومحافظة الدقهلية

في إطار توجيهات السيدالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات ومنها مدينة المنصورة كعاصمة لمحافظة الدقهلية والجاري تنفيذ مشروعات سكنية مختلفة بها على أراضي السكك الحديدية بمنطقة الهابي لاند والثلاجة وموقف الفرنساوي وممشي اهل المنصورة واستكماله من منطقة أبو رجيلة وحتي الجامعة وكذلك انشاء الكباري ذات الطابع المعماري المتميز والمماشي والارصفة ومناطق التنزه للجمهور مع عمل جزء ثقافي ومسرح مكشوف وبعض الأنشطة الاستثمارية كمحلات تجارية وكافتريات.

شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير - وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري ومحافظة الدقهلية وذلك لإنشاء كوبري للسيارات على النيل بامتداد المشاية بعرض 3 حارات وتكلفة تقديرية 344 مليون جنيه تتحمل المحافظة منها مبلغ وقدرة 100 مليون جنيه وقد قام بتوقيع البرتوكول كلا من الدكتور / ايمن مختار محافظ الدقهلية واللواء/ حسام الدين مصطفي رئيس هيئة الطرق والكباري

وصرح وزير النقل ان إنشاء الكوبري يهدف إلى خلق محور مروري من طريق المنصورة / شربين الشرقي حتي كوبري الجامعة للمتجه الي رافد جمصة وكذا طريق المحلة / دمياط

كما يهدف المشروع الى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة المنصورة والاستغلال الامثل لكافة المساحات المطله على النيل وتحويلها الى ساحه مجتمعيه تحتوي على مجموعه من الانشطه الترفيهيه الاستثماريه كمناطق الجلوس والممشي السياحي والكافيهات والمطاعم السياحية المتميزة ذو الاطلالة المباشرة على نهر النيل والكوبري الايقونه لافتا إلى أن الفكره التصميميه للكوبري سيتم تنفيذها بطريقه تشكيليه متميزه بحيث يصبح بمثابه LAND MARK لمدينه المنصوره بمحافظه الدقهليه