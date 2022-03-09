القوى العاملة: تعيين 1579.. منهم 19 ”قادرون باختلاف” بالبحيرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين 1579 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 19 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 4228 من راغبي العمل ، وتوفير 35 فرصة عمل ، فضلاً عن إستخراج 1505 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 8 منح مواليد بـ 16 ألف جنيه ، ومنحتي زواج واحدة بمبلغ 6000 جنيه ، و 3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه ، فضلاً عن استخراج وثيقة تأمين تكافلي لـ 2197 صيادا ، بإجمالي 131 ألفاً و821 جنيها ، وتسجيل 146 عاملا جديدا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 780 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 21 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 16 ندوة توعية عمالية ، وعمل زيارتين خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 33 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 22 منشأة أخرى ، والتفتيش على 120 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 12 ألفاً و309 عامل ، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 31 شكوى عمالية ، تم تسوية 3 منها ودياً ، وإحالة 5 شكاوى منها للمحكمة العمالية ، وحفظ 2 شكوى ، و 21 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، فضلاً عن تجديد اثنين ترخيص عمل للأجانب .

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بالإنتهاء من دورتين تدريبيتين بمركز تدريب مهني حوش عيسى على مهن التفصيل والحياكة ، والتطريز الآلي والمشغولات اليدوية لـ 23 متدربة ، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.