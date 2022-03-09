وزير التعليم العالى يتفقد معرض إيديوجيت 2022

جدة - نرمين السيد - يقام المعرض تحت شعار "التعليم العالى.. ووظائف المستقبل" خلال الفترة من (8-10) مارس الجارى، بحضور د.أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، ود.عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والعربية، والدولية، بأحد فنادق القاهرة.

وخلال جولته بالمعرض، وجه الوزير التحية للقائمين على تنظيم المعرض، مشيدًا بالمشاركة الكبيرة والفاعلة من جانب الجامعات والأكاديميات المصرية، والعربية والعالمية فى فعاليات المعرض؛ بما يجعله أقرب إلى ملتقى دولى يضم طلاب الثانوية العامة بكافة أنواعها، وطلاب التعليم العالى الباحثين عن التدريب، وخريجى الجامعات والدراسات العليا الباحثين عن فرصة أو منحة تعليمية؛ باعتبار مصر سوقًا تعليميًّا مفتوحًا وجاذبًا، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهولاء الطلاب للتعرف عن قُرب على الجامعات ومؤسسات التعليم العالى، وأيضًا المنح، والتيسيرات، وفرص التدريب.

وأضاف الوزير، أن المعرض يعد مناسبة طيبة للترويج والتسويق للإمكانيات والقدرات التى تتوفر لدى مؤسساتنا الأكاديمية، وما تشتمل عليه من نظم وبرامج مميزة، تعطيها أولوية تنافسية فى محيطها الإقليمى، وتساهم فى تحقيق أهداف تلك المؤسسات فى جذب مزيد من الطلاب للالتحاق بها، وتحسين كافة جوانب العمل بها؛ لتحظى بقدر أكبر من القدرة التنافسية، فضلاً عن دور المعرض فى توضيح المسارات التعليمية المختلفة أمام الطلاب الجدد؛ بما يوفر عليهم الوقت والجهد، مطالبا بوجود المزيد من هذه الفعاليات الترويجية الهامة.

وأشاد الوزير بالتطور العلمى والبحثى الذى تشهده الجامعات المصرية؛ مما أهلها للدخول فى العديد من التصنيفات الدولية المرموقة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بتوجيه مباشر من القيادة السياسية للارتقاء بأداء منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وفقًا للمعايير العالمية.

‎من جانبه، أكد د.على شمس الدين، رئيس ملتقى إيديوجيت للتعليم، أن المعرض يوفر بيئة من التواصل المباشر بين الطلاب وأولياء أمورهم والعديد من مؤسسات التعليم العالى، كما أنه يعد فرصة مناسبة للنقاش وطرح الرؤى حول تخصصات ووظائف المستقبل، مشيرًا إلى نجاح "إيديوجيت" خلال الأعوام الماضية فى جمع عدد كبير من الجامعات المصرية والعالمية تحت مظلة واحدة، بما يساعد على إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والرؤى بين المشاركين، والتعرف على التطورات التى تشهدها منظومة التعليم العالى عالميًّا، وكذلك تلبية احتياجات طلاب المرحلة الثانوية والجامعية، وربطها بما تقدمه الجامعات من فرص للتعلم، والتدريب، والحصول على المنح الدراسية.

وأضاف شمس الدين أن هناك جهودًا كبيرة تبذل فى مصر لتطوير وتحسين التعليم العالى، والارتقاء بالعملية التعليمية، ومواكبة ما يحدث فى العالم، والتوسع فى إتاحة فرص تعليمية متنوعة بالتعليم العالى لخريجى المرحلة الثانوية؛ بما يساعد هؤلاء على تحديد مستقبلهم بالشكل المناسب.

يتيح المعرض الفرصة أمام الطلاب للتواصل مع مسئولى الجامعات؛ للتعرف على البرامج الدراسية المختلفة، ومساعدة الطلاب فى تحديد التخصص والجامعة التى يرغبون فى الدراسة بها، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على المنح الدراسية الممولة كليًّا أو جزئيًّا، والحصول على الفرص التدريبية بعدد من المؤسسات والهيئات التعليمية.

ويشهد المعرض فى نسخته هذا العام مشاركة كبيرة من الجامعات المصرية والعالمية.

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