وزير الشباب يشهد الجلسة الختامية من نموذج محاكاة مجلس الوزراء (صور)

جدة - نرمين السيد - وشارك ضمن فاعليات الجلسة الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ومى كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وأحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب للسياسات والتنمية، 75 مشاركا من ممثلى نموذج محاكاة السلطة التنفيذية من مدربين، خبراء، كوادر برلمانية، متطوعين من كافة محافظات الجمهورية، ممثلى الحقائب الوزارية الــ 10 فى النموذج.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قائلا"أن التجربة الرائدة من نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصرى، تأتى استكمالا لنماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية لبرلمان الطلائع، التى تهدف إلى تنمية مهارات الطلائع وتأهيلهم ثقافيا وسياسيا،خلق جيلا قادرا على إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية لمواكبة قوة مصر الناعمة فى الجمهورية الجديدة،على النحو الذى يتسق مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع: إن نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية لبرلمان الطلائع بنموذجين يشكلا معا الحياة السياسية فى مصر من نموذج محاكاة مجلس النواب المصرى، وعلى نفس النهج انطلق موازيا له أول نموذج محاكاة للحكومة المصرية (نموذج محاكاة مجلس الوزراء)،حيث باتت نماذج محاكاة الحياة السياسية منصة مثالية تجمع أعدادا كبيرة من النشء الشباب المتحمس لخدمة وطنه والارتقاء فى واقعه وصناعة مستقبله،تمنحهم خبرات حياتية جديدة وتعد متنفسا لطرح أفكارهم، وآرائهم والتعود على إدارة المناقشات والحوار.

وثمن وزير الشباب والرياضة:" على دور المشاركين فى النموذج لبحث وطرح ومناقشة القضايا ذات الأولوية بثقة ومهارة وإبداع، وتقديم الحلول الناجحة لها، بالإضافة إلى إشراكهم فى العمل المجتمعى بشكل مؤثر، وهو ما يعد استثمارا فى البشر لتحقيق استراتيجية الدولة المصرية فى الاستثمار فى الشباب عن طريق البرامج التدريبية التى تؤهلهم للمشاركة السياسية.

وبدأت فاعليات الجلسة، بتقديم عرض فيلم تسجيلى يوثق مراحل ووقائع النموذج الذى يعد الأول من نوعه، وقد استغرق العمل على تنفيذ النموذج ما يقرب من عام تم خلالهما اختيار وتدريب الطلائع، وتنوعت التدريبات بين جلسات تثقيفية و15 ورشة عمل على الحقائب الوزارية المختلفة وتدريبات تنمية المهارات الحياتية كمهارة العرض ومهارة الإلقاء ومهارة التقديم ومهارة الإقناع ومهارة التحدث أمام الجمهور، من خلال خبراء من مجلس الوزراء واستشاريى التدريب وأساتذة العلوم السياسية وباحثيها.

واستهدف النموذج تدريب ممثلى النموذج على محاكاة الوزارات حيث تم الخروج بمقترحات لتطوير المجلس فى إطار خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال دراسة أبرز القضايا التى تم طرحها بهدف وضع مقترحات قابلة للتنفيذ لتطوير عمل الوزارات.

وناقش المشاركون فى نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصرى طبيعة الوزارات فى مصر ومهامها والقوانين التى يتم إصدارها، وميزانية الدولة، ورؤية مصر 2030، كما تم عرض دراسة عن الوضع القائم فى مصر، هذا إلى جانب قيام النموذج بطرح خطط وأفكار ورؤى مستقبلية يمكن تحقيقها فى إطار خطة التنمية المستدامة فى مصر

واستعرضت رحمة الحنفى ممثل رئيس مجلس الوزراء، لملخص سريع لخطة 10 وزارات داخل نموذج المحاكاة، تقديم ممثلى النموذج لمقترحاتهم،حيث قدم "محمود أحمد" _ممثل وزير السياحة والآثار، إقتراحا ينص على زيادة عدد المراكز الحديثة التى تساعد فى الترويج للحرف المصرية القديمة

وقدمت علياء نصر ممثل وزير الصحة والسكان، إقتراحا حول تخصيص قسم مجهز على أعلى مستوى فى كافة المستشفيات لذوى الهمم مع توفير متابعة الكترونية لهم

وتضمن اقتراح هبة بهحت ممثل وزيرة البيئة حول استبدال الطوب الاحمر بالطوب المصنع من الرمال لأنشاء الوحدات السكنية الجديدة لتكون صديقة للبيئة

كما قدم أحمد لطفى ممثل وزير الرى والموارد المائية طريقة العمل على تكوين صورة ذهنية الهدف منها حث المواطن على أهمية ترشيد استهلاك المياه،اقتراح قانون يعاقب كل من يثبت انه تسبب فى اهدار المياه.

وتناول اقتراح على طاووس ممثل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،بزيادة عدد المدارس التطبيقية التكنولوجيا لسد احتياجات سوق العمل الحقيقية

واقترح إبراهيم الحوفى ممثل وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على تطبيق نظام الصرف الصحى الموزع مع الوزارات المعنية لفصل المواد العضوية عن الماء للأستفادة منها فى مختلف الصناعات.

وقدم محمود سعد ممثل وزير الشباب والرياضة، إقتراحا حول تقديم طلب لأستضافة المناسبات الرياضية الكبرى القادمة والتى تتضمن كأس العالم للأندية 2028 وكأس العالم للمنتخبات 2030 وأستضافة الاولمبياد 2032،المشاركة فى تطوير قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتناولت تسنيم كريم وشروق أحمد ممثلى المسئول التنفيذى للمبادرة القومية "حياة كريمة"، بالتنسيق والعمل على اتاحة الفرصة للعمل المشترك بين المبادرة والملفات المقترحة حديثا من خلال الوزراء.

وقدمت شهد إيهاب ممثل وزيرة التضامن إقتراحا بعمل منصة الكترونية لمشروع ديارنا حتى تتمكن الحرف اليدوية من عرض منتجاتها على المنصة للمساعدة فى رفع مستوى معيشتهم.

كما اقترح طارق الحوفى ممثل وزير النقل والمحاكاة، بضرورة العمل على انشاء مطبات صناعية فى المحافظات الأكثر ازدحاما يكون الهدف منها توليد الطاقة

وتقدم معاذ محمد ممثل رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، بالعمل على وضع استراتيجية اعلامية للدولة المصرية هدفها احياء الوجدان المصرى القائم على التاريخ والقيم والمبادئ

وتقدم المشاركون فى نموذج المحاكاة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه ورعايته للنشء والشباب المصرى، والذى كان له عظيم الأثر فى تمكين الشباب وإبراز قدراتهم المتميزة فى مختلف المجالات.

وأرسل المشاركون برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى الإحتفال بيوم الشهيد،وجاء نص البرقية "يطيب لنا أن نرسل لكم بأسمى مشاعر الإعزاز والتقدير بمناسبة ذكرى يوم الشهيد متمنيا لسيادتكم وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكل قادة وضباط وجنود جيشنا المصرى مزيد من البطولات والانتصارات وأن يحفظ الله مصرنا الغالية آمنة مطمئنة ويسدد خطى قائدها وجيشها وشعبها.