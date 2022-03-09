محافظ القاهرة يشدد على الالتزام بتوقيتات الانتهاء من المشاريع الاستثمارية

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة ضرورة الالتزام بتوقيتات الانتهاء من مشاريع الخطة الاستثمارية مع ضرورة تكامل هذه المشاريع مع المشروعات القومية ليشعر المواطن بما يتم من إنجازات فى العاصمة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة إجراءات تنفيذ بنود الخطة الاستثمارية 2022 - 2023 بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام. كما أكد محافظ القاهرة تقديم كل الإجراءات اللازمة لدعم اللجان الفنية والأمانة الفنية للتصالح بالأحياء مطالبا بسرعة إنجاز الملفات الخاصة بالمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء. وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار التنسيق بين نواب المحافظ للمناطق الأربعة والأحياء وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة بشأن إزالات التعديات على أملاك الدولة وكذلك التنسيق الدائم مع جهات الولاية لرصد التعديات وإزالتها على الفور. وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل خلال الموجة (19) الجارى تنفيذها حاليا ومتابعة ما تم إزالته من تعديات ومنع عودتها مرة أخرى سواء الخاصة بالمحافظة أو بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى.

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