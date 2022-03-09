هيئة التنمية الزراعية تتخذ قرارات تسهم فى دعم الاستثمار

جدة - نرمين السيد - ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية.





ناقش الاجتماع بعض القرارات التى تسهم فى دعم الاستثمار الزراعى وتشجيع صغار المزارعين تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.. بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص بعض المساحات من الأراضى لمشروعات النفع العام فى المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة.

ووافق المجلس على السير فى إجراءات تسجيل ملكية أراضى المشروع القومى 1.5 مليون فدان بالشهر العقارى لصالح شركة الريف المصرى الجديد حتى يتسنى للشركة اصدار العقود النهائية للمنتفعين تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى لهم.

واعتمد مجلس الإدارة الحساب الختامى والقوائم المالية للهيئة فى سابقة لم تحدث منذ أكثر من20 عام.. إذ أشاد وزير الزراعة بدور الجهاز المركزى للمحاسبات فى المشاركة الفعالة وإيجاد حلول ساهمت فى إظهار القوائم المالية للهيئة بشكل يعبر عن مركزها الحقيقى، ووجه باستمرار التعاون الفعال بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات.