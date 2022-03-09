القمة المصرية السعودية بالرياض تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعرب عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائى مع السعودية فى جميع المجالات، مؤكدًا ما يجمع الشعبين المصرى والسعودى من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسى فى الرياض مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونقلت "الجمهورية" عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة بين الزعيمين، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، مضيفًا أن الرئيس السيسى أعــرب خــلال اللقاء عن تقديره لأخيه العاهل السعودى على حفاوة الاستقبال، ومعربًا عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائى مع السعودية فى جميع المجالات.

كما شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربى وتضامنه لمواجهة التحديات التى تــواجــه المنطقة الــعــربــيــة، ومــؤكــدًا عــدم ســمــاح مصر بــالمــســاس بأمن واستقرار أشقائها فى دول الخليج، وأن أمن الخليج يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر.

من جانبه، أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن ترحيب المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مــؤكــدًا مــا تتسم بــه العلاقات المصرية- السعودية من تميز وخصوصية، ومشيدًا فى هذا الإطار بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية، وجهودها الحثيثة لمــســانــدة ودعـــم الـــدول العربية والخليجية على وجه الخصوص وذلك كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار فى الوطن العربى.

ونقلت "الجمهورية"عن المتحدث الرسمى قوله إن المباحثات تطرقت أيضًا إلى سبل تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر والسعودية مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين خاصة على الصعيدين العسكرى والأمنى إلى جانب التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وذلك بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

كما تمت مناقشة مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولى من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.

كما تناولت صحيفة "الجمهورية" لقاء الرئيس السيسى مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى، أكد تقدير مصر على المستويين الرسمى والشعبى لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لإرادة الشعب المصرى وجهوده التنموية، مشددا على أن الأمن القومى لدول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى أعرب، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة السعودية الشقيقة، ومـشددا على اعــتــزاز مصر بــالــروابــط الــتــاريــخــيــة التى تجمع بــين البلدين والشعبين الشقيقين، ومؤكدا اهتمام مصر بتعزيز التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين من خلال الــزيــارات المتبادلة، والــحــرص على أن تمثل هــذه الــزيــارات قوة دفع لزيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين المصرى والسعودى.

وصــرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الــجــمــهــوريــة السفير بــســام راضـــى بــأن الأمير محمد بن سلمان رحب فى مستهل المباحثات بزيارة الرئيس السيسى، معرباً عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعباً، ومشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، مشيدا فى هذا الإطــار بــدور مصر المحورى فى المنطقة العربية، وجــهــودهــا الحثيثة لمــســانــدة ودعـــم الـــدول العربية والخليجية على وجه الخصوص وذلك كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار فى الوطن العربى.

وأضــاف المتحدث الرسمى أن المباحثات تطرقت إلى ســبــل تعزيز العلاقـات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، لاســيــمــا عــلــى المستويين الاقتصادى والاستثمارى، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين، وذلك فى ضوء التطورات التنموية الملموسة التى تشهدها مــصــر مــن خـــلال المــشــروعــات القومية العملاقة، والبنية التحتية المتطورة، فضلا عــن المــنــاخ الاستثمارى الــجــاذب لرؤوس الأموال.

كما تناولت المباحثات تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التى تشهدها المنطقة، وتكثيف التشاور وتنسيق المــواقــف بين البلدين بشكل مستمر، لاسيما فى ضوء تعدد وخــطــورة الأزمـــات التى تشهدها بعض الدول الشقيقة فى المنطقة. كما تم التأكيد على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر باعتباره ركيزة أساسية فى حركة التجارة الإقليمية والدولية، بما يتطلب تضافر جهود الدول المشاطئة لضمان حرية وأمن الملاحة به.

وتحت عنوان "السيسى يزور معرض الدفاع العالمى بالرياض ويتفقد الجناح المصرى"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس معرض الدفاع العالمى بالرياض بصحبة الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة العربية السعودية، وهو المعرض الذى يمثل منصة عالمية فى قطاع التصنيع الدفاعى، وتعرض خلاله أحدث التطورات التكنولوجية فى هذا المجال من جميع أنحاء العالم.

وأوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تفقد الجناح المصرى الذى يضم منتجات عسكرية متنوعة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، حيث تأتى المشاركة المصرية فى المعرض فى إطار العلاقات المترابطة بين البلدين الشقيقين والحرص على المشاركة .. والاطلاع على أحدث التكنولوجيات فى مجال الصناعات الدفاعية.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الرئيس ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة"، أن الـرئيس عـبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، أناب الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتى فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والتى توافق ذكرى استشهاد الــفــريــق أول عــبــد المــنــعــم ريــاض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969 وقـــــام الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة يــرافــقــه الــفــريــق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقـــادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المــجــهــول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات.

وتحت عنوان "قرينة الرئيس تشهد احتفال يوم المرأة المصرية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، شهدت أمس، الاحتفال بيوم المرأة المصرية، تحت عنوان «المرأة المصرية أيقونة النجاح».

وأكدت، خلال الاحتفالية، أن المرأة المصرية أصبحت تتولى مناصب مهمة لم تكن متاحة لها من قبل، مشيرة إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى الكبير بمكانة المرأة المصرية وتقديره دورها فى المجتمع، مشددة على أن المرأة المصرية هى التى تضيف للمكان والمنصب الذى تتولاه وليس العكس.

كما وجهت قرينة الرئيس تحية فخر وتقدير للمرأة المصرية بهذه المناسبة، وأكدت، فى تدوينة لها عبر حسابها بموقع «فيسبوك» أن المرأة المصرية هى الصانع لمجد الوطن الذى يستمد عظمته من عبقريتها.