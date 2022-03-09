عمق تاريخى وتعاون استراتيجى.. صحيفة سعودية تصف زيارة الرئيس السيسى للمملكة

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "البلاد" السعودية أن الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمملكة أمس، واستقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز له، والمباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تعكس عمق العلاقات التاريخية العريقة وحرص القيادة فى البلدين الشقيقين على تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة، والتنسيق المستمر للرياض والقاهرة تجاه القضايا وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ودعم سبل الاستقرار.





وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم، بعنوان (علاقات تاريخية): "تتَّسمُ علاقة المملكة ومصر بالعمق التاريخى والتعاون الاستراتيجى والتنسيق المستمر تجاه المسائل والقضايا التى تهمُّ البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، نظرًا للمكانة العالية والموقع الجغرافى الذى يتمتع به البلدان، مما عزَّز من ثقلهما على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية". وأضافت: ارتقت العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأخيهما الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودى المصرى، وإبرام حكومتى البلدين نحو 70 اتفاقية و"بروتوكول" ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية.

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