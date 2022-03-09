وزير الأوقاف: الإسلام كرم المرأة أما وأختا وبنتا وزوجة

جدة - نرمين السيد - هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، المرأة المصرية فى يومها العالمى الموافق 8 مارس من كل عام، مؤكدا أن الإسلام كرم المرأة أمًا، وأختًا، وبنتًا، وزوجة، ومشاركة فى الحياة وبناء الأوطان ، فأوصى بها فى كل الأحوال ، فالأم محل الإكرام والتقدير.





وقال وزير الأوقاف، فى بيان: عندما جاء رجل يسأل النبى (صلى الله عليه وسلم) مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِى ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : «أُمُّكَ» ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : «أَبُوكَ» ”، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : “مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ”، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي”، ويقول ( صلى الله عليه وسلم ) : ” مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُت، استوصوا بالنساء خيرا".

وتابع جمعة: أن الإسلام حفظ للمرأة كرامتها، وعرف التاريخ الإسلامى لها مكانتها وقدرها، والأمثلة كثيرة عن أمهات العلماء اللواتى كان لهن دور كبير فى دفع أبنائهم إلى مجالس العلم، وملازمة كبار العلماء، كأم ربيعة الرأى (رضى الله عنهما)، وأم الإمام مالك بن أنس (رضى الله عنهما)، وأم الإمام الشافعى (رضى الله عنهما) فقد ربته يتيمًا، وتعهدته بالتربية والرعاية الخاصة ليكون عالما، فأرسلته إلى مكة وكانت تسكن بغزة، ليتعلم الفصاحة والعلم، ومنها لازم الإمام مالك (رضى الله عنه) ثم رحل إلى بغداد وغيرها، حتى صار الفقيه العالم الأديب.

وأضاف وزير الأوقاف أن المرأة قد أسهمت فى بناء الحضارة الإسلامية إسهامًا كبيرًا من خلال أدوارها المختلفة، فكان لها دورها فى بناء المجتمع بكل جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية، فهى حاضنة الأجيال ومنشئة الأبطال، وعلى قدر صلاحها تصلح المجتمعات، فهى التى تحافظ على الأسرة وتحميها من الفرقة والشتات، وهى العنصر الأساسى لبنائها وتشكيلها، تربى وتعلم، وتلقّن المبادئ لطفلها الذى يكبر ويتطور فى سائر الأيام, حتى يصبح عالمًا أو مفكرًا أو مبدعًا، فإذا قامت الأم بدورها التربوى أنشأت جيلا صالحًا مُصلحًا، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف تولى المرأة تقديرًا كبيرًا واعظة وقيادية بالوزارة.