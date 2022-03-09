موجز دوت الخليج: 912 متعافيا من كورونا.. والأهلى يجدد عقد موسيمانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة عن خروج 912 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى ارتفاع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 423135 حتى اليوم. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: قفزة جديدة.. أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة أسعار الدولار اليوم فى مصر عاجل.. السيدة انتصار السيسى: حقوق المرأة أصبحت واقعا بفضل جهود الدولة عاجل.. الصحة: شفاء 912 مصابا من كورونا خلال 24 ساعة التأمين الصحى الشامل.. السبكى يضع الرتوش النهائية للانطلاق فى الإسماعيلية رئيس هيئة الرعاية العلاجية يفاجئ مستشفيات الأقصر فى منتصف الليل (صور) أمطار وعواصف.. الأرصاد تكشف ملامح الطقس حتى الإثنين المقبل (تفاصيل) الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار اليوم عبد المنعم رياض.. اعرف كل مراحل بناء الجنرال الذهبى يوم الشهيد.. ماذا دار على الجبهة يوم 9 مارس؟ الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة.. وتحذر البنك المركزى الروسى يعلق بيع العملات الأجنبية حتى 9 سبتمبر كندا تعلن قرارا عاجلا ضمن جهود الناتو لـ مواجهة روسيا وزير الدفاع البريطانى: روسيا تكبدت خسائر فادحة فى أوكرانيا عاجل.. البنتاجون يرفض المقترح البولندى بشأن الحرب فى أوكرانيا الاتحاد الأوروبى: 500 مليون يورو لشراء معونات إنسانية لـ أوكرانيا دورى أبطال أوروبا.. البايرن يصعق سالزبورج بـ 7 أهداف (فيديو) دورى أبطال أوروبا.. ليفربول يتأهل إلى ربع النهائى رغم مفاجأة إنتر ميلان أول تعليق لـ محمد صلاح بعد خسارة ليفربول من إنتر ميلان ليفربول ضد إنتر ميلان.. أبرز لمسات صلاح والفرص الضائعة (فيديو) ترتيب هدافى دورى أبطال أوروبا.. اعرف رقم محمد صلاح عاجل.. الأهلى يعلن رسميا تجديد عقد موسيمانى بعد موقعة بيراميدز.. نجوم الأهلى فى المطار للثأر من صن داونز (فيديو) عاجل.. أول تعليق لـ موسيمانى بعد تجديد عقده مع الأهلى (فيديو) موسيمانى يعلن قائمة الأهلى للثأر من صن داونز سيف زاهر: هذا موقف أحمد عبد القادر من الرحيل لـ تركيا (فيديو) بعد شهر من عرضه.. إيرادات Moonfall تلامس الـ 40 مليون دولار أيقونة النجاح.. صفاء أبو السعود تعلق على تكريمها من قرينة الرئيس (فيديو) أول تعليق من سهير شلبى بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسى (صورة) موعد حفل على الهلباوى على مسرح ساقية الصاوى ضربة موجعة لأباطرة الاحتكار ورفع الأسعار فى الإسكندرية

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