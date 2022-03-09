/684269/أرقام-موسيمانى-مع-الأهلي-بعد-إعلان-تمديد-تعاقده-موسمين

أعلنت إدارة النادى الأهلى عن تجديد عقد موسيمانى لمدة عامين قادمين، حيث حصد العديد من الإنجازات مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام موسمياني مع الأهلي

أدرار 83 مباراة، حيث حقق الفوز المارد الأحمر في تواجد موسيماني في 59 لقاء، وتعادل في 17 مواجهة، و7 هزائم.

بطولاته مع المارد الأحمر

حصد بطولة كأس مصر، و دوري أبطال أفريقيا مرتيا علي التوالي، والسوبر الأفريقي، بروانزيتين كأس العالم للأندية.

تصريحات بيتسو موسيماني بعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وقال: "أقود الأهلي منذ 15 شهرًا فقط، أمتلك جهاز فني وإداري على مستوي عالي، يعلمون جيدًا ثقافة اللاعب والدوري المصري، ويمدونني بالكثير من المعلومات التي تساعدنا كفريق عمل، وبالتأكيد اكتسبت خبرات كبيرة بخصوص البطولات المصرية لكنني لازلت في مرحلة الاستكشاف".

وواصل: "رمضان صبحي لاعب جيد جدا ونقطة ضعفة الوحيدة أنه لا يدافع، لكنه خطير دائما عندنا تكون الكرة في قدمه".

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3/0 "الأهلي وي السلام"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ النادي الأهلي بستحاز نسبياً على بيراميدز ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق السماوي، ليدخل بيراميدز اللقاء وهدد مرمى النادي الأهلي في أكثر من كرة أخطرها فرصة إبراهيم عادل بعدما راوغ محمد عبد المنعم ووضعها على يمين المرمى بقليل.

في المقابل حاول الأهلي تنظيم هجمات عن طريق أحمد عبد القادر وأفشة ولكن نجحو لاعب يبيراميدز في إبعاد أي خطورة عن مرماهم .

الأهلي ضد بيراميدز

وفي الشوط الثاني أختلف الأمر وبدأ الأهلي في تهديد مرمى بيراميدز بقوة وسجل هدف سريعاً عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47. وأحرز أفشة الهدف بعد خطأ من عبد الله السعيد بتمرير الكرة بشكل خطأ، لينفرد اللاعب بشريف إكرامي ويضعها في الشباك.