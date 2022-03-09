أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 9 مارس 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة تبدأ غدا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية 157 لاجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة لبنان. دبى تنطلق أعمال الدورة 16 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدار يومين بدبي بالإمارات العربية المتحدة، ويتضمن برنامج الدورة تقديم أعمال اللجنة الدائمة الثالثة حول الحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان، والأنشطة المبرمجة لعام 2022.

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