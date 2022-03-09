مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، والتي من أبرزها مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان ضمن منافسات دوري ابطال اوروربا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض فريق غزل المحلة ضد فيوتشر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات أون تايم سبورت.

يخوض فريق طلائع الجيش ضد فريق المصري ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات أون تايم سبورت.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق ريال مدريد ضد نظيره باريس سان جيرمان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً ، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض مانشستر سيتي ضد فريق سبورتنج لشبونة ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

ريال بيتيس آينتراخت فرانكفورت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7:45 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

يخوض بورتو ضد فريق ليون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7:45 مساءً، عبر قنوات .beIN Sports 3 HD Premium

حقق الأنتر الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة 1/0 على ملعب "أنفيلد، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ليفربول المباراة بسيطرة كبيرة على الأنتر، وأضاعوا لاعبيه أكثر من فرصة، بينما لعب إنتر ميلان على الهجنمة المكرتدة وشكل خطورة كبيرة على الريدز، وأستطاع أن يسجل هدف ليفوز في الأخير.

وأحرز لاوتارو مارتيينيز هدف فوز الأنتر في الدقيقة 62، وأضاع بعدها ليفربول أكثر من كرة في ظل تالق حارس ومدافعب الأنتر، بينما كان يريد الفريق الإيطالي تسجيل هدف ثاني من أجل التأهل ولكنهم فشلوا في ذلك

وبتلك النتيجة يتأهل ليفربول للدور القادم بدوري أبطال أوروبا، بالرغم من الخسارة، ليصبح نتيجة المبارتين 2/1 للريدز على إنتر ميلان، بعد فوزهم في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.