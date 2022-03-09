الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.
بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، محذرة من تخفيف الملابس خلال تلك الفترة من الليل.
وكشفت عن وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مشيرة إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.
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