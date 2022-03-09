الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة.. وتحذر

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.





ولفتت الأرصاد إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مشيرة إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية غربية. العظمى الصغرى القاهرة 23 10 الإسكندرية 19 11 وادي النطرون 20 11 طنطا 22 10 شبين الكوم 22 10 دمنهور 20 11 بلطيم 20 12 مطروح 19 12 السلوم 18 12 سيوة 20 14 بورسعيد 20 11 دمياط 19 12 الزقازيق 23 10 المنصورة 23 10 الإسماعيلية 23 11 السويس 23 11 العريش 19 11 رفح 19 11 رأس سدر 21 13 نخل 24 9 نويبع 26 19 طابا 24 16 كاترين 21 7 الطور 25 16 شرم الشيخ 26 16 الغردقة 26 17 مرسى علم 27 17 الفيوم 26 10 بني سويف 25 11 المنيا 26 11 أسيوط 26 11 سوهاج 28 14 قنا 30 15 الأقصر 34 16 أسوان 37 16 إدفو 36 16 أبوسمبل 35 17 الوادى الجديد 29 17 شلاتين 26 14 حلايب 29 15

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