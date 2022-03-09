يوم الشهيد.. ماذا دار على الجبهة يوم 9 مارس؟

جدة - نرمين السيد - تدور الأيام ويأتى الاحتفال بـ "يوم الشهيد"، والذى يوافق 6 مارس من كل عام، حيث تحتفل مصر والقوات المسلحة الباسلة بذكرى استشهاد الجنرال الذهبى الفريق أول البطل عبدالمنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.





وخلال السطور التالية نعرض بإيجاز لما حدث على الجبهة يوم 9 مارس يوم الشهيد:

قررت مصر الرد بكل قوة وجسارة على ما حدث يوم 5 يونيو 1967، فبدأ أبطال القوات المسلحة البواسل بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بعمليات عسكرية لاستنزاف قوات العدو على الجبهة الشرقية لقناة السويس.

وبدأ الأبطال العظام يسقطون رؤس العدو واحدة تلو الأخرى محققين انتصارات عظيمة أذهلت العالم، وبالطبع وضعت الرعب فى قلوب خفافيش الجيش الإسرائيلى وقياداته.

وكان الجنرال الذهبى الفريق أول البطل عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، آنذاك، يحارب العدو وسط جنوده وكان يزور المواقع للاطمئنان على الأبطال يوما تلو الآخر، وفى يوم 9 مارس يوم الشهيد عام 1969، قرر عبد المنعم رياض أن يزور الموقع رقم 6، والذى لم يكن يبعد عن مرمى النيران الإسرائيلية سوى 250 مترًا فقط، والذى كبَّد رجال هذا الموقع القوات الإسرائيلية خسائر فادحة.

وفى يوم الشهيد 9 مارس 1969، كان العدو الصهيونى يتابع تحركات الجنرال الذهبى على الجبهة شمال الإسماعيلية، وفى خسة ونذالة انهالت نيران القوات الإسرائيلية على المنطقة التى كان يقف فيها فجأة، حتى انفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب منه، ونتيجة لتطاير إحدى الشظايا استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض، فى يوم الشهيد عن عمر ناهز الـ 50 عاما، متأثرا بجراحه أثناء نقله إلى مستشفى الإسماعيلية.

وتم اختيار يوم الشهيد 9 مارس من كل عام، حيث أعلنته مصر، بعد انتصار حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، ليكون يومًا لتخليدا ذكرى رئيس أركان حرب الجيش المصرى البطل عبد المنعم رياض.

وتم تكريم اسم القائد الراحل عبد المنعم رياض باعتبار يوم استشهاده يوم الشهيد، حيث منحه الرئيس جمال عبدالناصر رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التى تعتبر أكبر وسام عسكرى فى مصر، وقامت بمصر بوضع تمثال له فى أحد أكبر ميادين القاهرة، وأطلقت اسمه عليه، وهو الميدان المعروف الآن بمنطقة وسط البلد، بالقرب من ميدان التحرير.

وشارك الفريق أول البطل عبد المنعم رياض، والذى يتم الاحتفال به فى هذا اليوم يوم الشهيد فى حروب عدة من بينها، حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثى على مصر عام 1965، وحرب الاستنزاف حتى استُشهد فى التاسع من مارس عام 1969.

وتأتى إحياء مناسبة يوم الشهيد للتأكيد على فكرة العطاء دون مقابل، والتضحية بالروح من أجل كرامة الوطن، وهى أقل ما يقدم تجاه أبطال من ذهب لم يبخلوا على الوطن بأغلى ما يملكه فرد وهى الحياة، من أجل حماية تراب الوطن من منعدمى الإيمان والإنسانية، ولذلك فهؤلاء لا يستحقون يوم الشهيد فقد، فقد وإنما يستحقون الاحتفال بهم فى كل يوم.