عبد المنعم رياض.. اعرف كل مراحل بناء الجنرال الذهبى

جدة - نرمين السيد - اليوم يوم الشهيد 9 مارس، والذى نال فيه شرف الشهادة الفريق البطل عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وهو يتفقد جنوده على جبهة قناة السويس عام 1969م.

"دوت الخليج" يقدم خلال السطور التالية سردا لتاريخ الفريق عبد المنعم رياض وأهم مراحل تكوينه وتعليمه:

هو البطل الفريق أول محمد عبد المنعم محمد رياض عبدالله، ولد فى الـ 22 من أكتوبر عام 1919، فى قرية سبرباى إحدى ضواحى مدينة طنطا محافظة الغربية.

ونزحت أسرة عبد المنعم رياض من الفيوم، وكان جده عبدالله طه على الرزيقى من أعيان الفيوم، وكان والد عبد المنعم رياض هو القائم مقام "عقيد" محمد رياض عبد الله، قائدا لـ بلوكات الطلبة بالكلية الحربية، والتى تخرج على يديه كثير من قادة المؤسسة العسكرية.

ودرس عبد المنعم رياض فى كتَّاب قريته، وتدرج فى مراحل التعليم المختلفة حتى حصل على الثانوية العامة من مدرسة الخديوى إسماعيل.

بعدها التحق الجنرال الذهبى بادئ الأمر بـ كلية الطب بناء على رغبة أسرته، ولكنه بعد عامين من الدراسة، فضَّل الالتحاق بـ الكلية الحربية التى كان قلبه متعلقا بها.

انتهى الفريق عبد المنعم رياض من دراسته بـ الكلية الحربية فى عام 1938، وتخرج منها برتبة ملازم ثانٍ، ثم نال شهادة الماجستير فى العلوم العسكرية عام 1944، وكان ترتيبه الأول، وأتم دراسته كمعلم مدفعية مضادة للطائرات بامتياز فى إنجلترا عامى 1945، و1946.

وأجاد الشهيد عبد المنعم رياض عدة لغات منهاالإنجليزية، والفرنسية، والألمانية والروسية، وانتسب أيضا، لـ كلية العلوم لدراسة الرياضيات البحتة، ثم انتسب وهو برتبة فريق إلى كلية التجارة.

وأتم الفريق عبد المنعم رياض دراسته بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا عام 1966، وفى عامى 1962 و1963 اشترك عبد المنعم رياض وهو برتبة لواء، فى دورة خاصة بالصواريخ بمدرسة المدفعية المضادة للطائرات حصل فى نهايتها على تقدير الامتياز.

وفى عام 1941، عين عبد المنعم رياض بعد تخرجه من الكلية الحربية فى سلاح المدفعية، والتحق بإحدى البطاريات المضادة للطائرات فى المنطقة الغربية العسكرية، حيث اشترك فى الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا وإيطاليا.

وخلال عامى 1947، و1948 عمل الشهيد عبد المنعم رياض فى إدارة العمليات والخطط فى القاهرة، وكان همزة الوصل والتنسيق بينها وبين قيادة الميدان فى فلسطين.

ومُنح عبد المنعم رياض على أثر ذلك، وسام الجدارة الذهبى لقدراته العسكرية التى ظهرت آنذاك.. وفى عام 1951، تولى الفريق عبد المنعم رياض قيادة مدرسة المدفعية المضادة للطائرات، وكان وقتها برتبة مقدم، وفى عام 1953، عين عبد المنعم رياض قائدا لـ اللواء الأول المضاد للطائرات فى الإسكندرية.

ومن 1955، وحتى إبريل 1958 تولى الفريق عبد المنعم رياض قيادة الدفاع المضاد للطائرات فى سلاح المدفعية، ثم سافر الجنرال الذهبي فى بعثة تعليمية إلى الاتحاد السوفيتى لإتمام دورة تكتيكية تعبوية فى الأكاديمية العسكرية العليا، وأتمها فى عام 1959 بتقدير امتياز وقد لقب هناك بلقبه الشهير الجنرال الذهبي.

وفى عام 1960 بعد عودته شغل منصب رئيس أركان سلاح المدفعية، بعدها عام 1961 عين الشهيد عبد المنعم رياض نائب رئيس شعبة العمليات برئاسة أركان حرب القوات المسلحة، وأُسند إليه منصب مستشار قيادة القوات الجوية لشؤون الدفاع الجوى.

وفى عام 1964، عين الفريق عبد المنعم رياض رئيسا لأركان القيادة العربية الموحدة، ثم رُقِّى فى عام 1966 إلى رتبة فريق.

وفى مايو 1967، وبعد سفر الملك حسين للقاهرة للتوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك عين الفريق عبد المنعم رياض، قائدا لمركز القيادة المتقدم فى عمان، فوصل إليها فى الأول من يونيو 1967 مع هيئة أركان صغيرة من الضباط العرب لتأسيس مركز القيادة، وحينما اندلعت حرب 1967 عين عبد المنعم رياض قائدا عاما للجبهة الأردنية.

وفى 11 يونيو 1967 اختير الفريق عبد المنعم رياض رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية، وبدأ مع وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الجديد الفريق أول محمد فوزى إعادة بنائها وتنظيمها، وفى عام 1968، عُين عبد المنعم رياض أمينًا عامًا مساعدًا لـ جامعة الدول العربية.

حقق الفريق عبد المنعم رياض عديدا من الإنجازات خلال حرب الاستنزاف مثل معركة رأس العش التى منعت فيها قوة صغيرة من المشاة سيطرة القوات الإسرائيلية على مدينة بور فؤاد المصرية الواقعة على قناة السويس، فى آخر يونيو 1967.

فضلا عن تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات فى 21 أكتوبر 1967 وإسقاط بعض الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال عامى 1967 و1968، وتدمير 60% من تحصينات خط برليف الذى تحول من خط دفاعى إلى مجرد إنذار مبكر.

أهم الأوسمة التى حصل عليها عبد المنعم رياض

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة

وسام نجمة الشرف

وسام الجدارة الذهبى

وسام الأرز الوطنى بدرجة ضابط كبير من لبنان

وسام الكوكب الأردنى طبقة أولى

وكرم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الفريق عبد المنعم رياض بمنحه رتبة فريق أول ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية أرفع وسام عسكرى فى مصر.

وتحول يوم 9 مارس إلى يوم الشهيد، والذى يتم فيه تخليد ذكرى البطل عبد المنعم رياض وكل شهيد ضحى بنفسه من أجل أن تعيش أنفس كثيرة آمنة.