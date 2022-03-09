رئيس هيئة الرعاية العلاجية يفاجئ مستشفيات الأقصر فى منتصف الليل (صور)

جدة - نرمين السيد - قام الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية العلاجية، ومساعد وزير الصحة، المشرف العام على منظومة التأمين الصحى الشامل، بجولة مفاجئة، منذ قليل، لتفقد أقسام الطوارئ بمستشفيات الهيئة فى محافظة الأقصر.





جاء ذلك، عقب انتهاء زيارته الميدانية لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وتفقد الدكتور أحمد السبكى، مستشفى الكرنك الدولى، وعدد من أقسام الطوارئ بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، للاطمئنان على سير العمل، واستطلاع آراء المواطنين حول الخدمة الطبية المقدمة، والتأكد من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين بشكل منضبط وعلى أعلى مستوى من الجودة العالمية.

وتحدث السبكى مع الأطقم الطبية والإدارية ومتلقى الخدمة الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، حيث شدد السبكى على ضرورة تلبية جميع الاحتياجات من الخدمات والرعاية الطبية للمرضى على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.

وشدد خلال جولته المفاجئة على الالتزام بعمليات التدريب للأطقم الطبية والإدارية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى محافظة الأقصر، مما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وتحقيق أعلى نتائج الجودة فى الرعاية الصحية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطن.

وأكد السبكى، الجاهزية العالمية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتوفير الخدمات والرعاية الطبية العاجلة لكافة المقيمين بالمحافظة سواء من داخلها أو الوافدين المصريين أو الأجانب، مشيرًا إلى أن دعم مثل هذه الفاعليات وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية يأتى فى إطار الخدمات التسويقية لمشروع السياحة العلاجية للهيئة "نرعاك فى مصر" والاستغلال الأمثل لإمكانات مستشفياتها فى استقطاب الوافدين الأجانب للعلاج، وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية.

ولفت إلى أن مستشفى الكرنك الدولى استقبل عديدا من الحالات مختلفة الجنسيات للوافدين ضمن مهرجان السينما الإفريقية المقام فى الأقصر من 4 إلى 10 مارس الجارى، تنوعت بين ارتفاع فى ضغط الدم أو السكرى، بالإضافة إلى حالات للأمراض الصدرية والرمد والجلدية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية العلاجية أنه تم التعامل مع جميع الحالات حتى الآن سواء بالعيادة الميدانية المخصصة من المستشفى داخل المهرجان، أو بالإحالة إلى المستشفى، والتى أشاد الجميع بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بها والتصميم الفندقى لها.