أمطار وعواصف.. الأرصاد تكشف ملامح الطقس حتى الإثنين المقبل (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، أنه يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى، فى حين سيكون معتدلا على السواحل الشمالية ومدن القناة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوبهز

وحذرت الأرصاد من تخفيف الملابس ليلا، لافتة إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا على الأأنحاء كافة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء، طقس دافىء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى23 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 19 درجة مئوية، وشمال الصعيد 26 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 36 درجة مئوية .