التأمين الصحى الشامل.. السبكى يضع الرتوش النهائية للانطلاق فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه يجرى حاليا، الاستعدادات النهائية لاستبدال العمل بنظام العلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحى القديم بمحافظة الإسماعيلية، بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد والمقرر أوائل شهر أبريل المقبل.





جاء ذلك، خلال تفقده، مساء أمس الثلاثاء، الاستعدادات النهائية للتشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد السبكى على استكمال أعمال رقمنة الخدمات الصحية للوصول إلى مستوى الجودة الشاملة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، وتحقيق أعلى مؤشرات صحية تحقق رضاء منتفعى التأمين الصحى الشامل.

ولفت المشرف العام على التأمين الصحى الشامل، إلى ضرورة تفعيل خدمات التوعية والتثقيف الصحى بالمستشفيات، ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة لزيادة وعى المنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة وأشكال وطرق تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة.

ووجه بتكثيف عدد العيادات داخل مركز طب أسرة حى السلام، بعدما تلاحظ له زيادة أعداد الترددات على المركز مما شكل ازدحامًا، حيث كلف بزيادة أعداد العيادات إلى 6 عيادات صباحية و3 عيادات مسائية، كما استمع إلى آراء المترددين على المركز حول الخدمة الطبية المقدمة للاطمئنان على توفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لهم.

ووجه السبكى بتشغيل خدمة الحجز للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لـ هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية عبر الاتصال بالكول سنتر 15344 مجانًا، كما شدد على سرعة الانتهاء من افتتاح مركزى طب أسرة "الرحمة، العرايشية"، واللذان سيقومان على تقديم الخدمات والرعاية الصحية الأولية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل من المترددين على مركز طب أسرة حى السلام بالمحافظة وتيسير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لهم.

وتفقد أعمال التجهيزات الجارية بمركز طب أسرة العرايشية فى إطار الاستعدادات الجارية لانضمامه لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية، إلى جانب تفقد الدكتور أحمد السبكى أعمال الإنشاءات والتطويرات والتجهيزات الجارية بالمقر الإدارى الجديد المخصص كمقر لفرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وشدد السبكى، على ضرورة المتابعة الميدانية والمرور الدورى باستمرار على المنشآت الصحية، لمراقبة سير العمل ومتابعة الأداء وقياس مؤشرات الرضاء عنه، والتغلب على أى تحديات تواجه حصول المواطنين على أفضل الخدمات والرعاية الصحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية فى الإسماعيلية.

وأشار إلى أنه، خلال الأسبوع الماضى، تم الإعلان عن الموافقة على نقل تبعية عدد من المنشآت الصحية من الجهات المختلفة التابعة لها إلى هيئة الرعاية الصحية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم "546" لسنة 2022، والذى يشمل نقل تبعية مستشفى فايد المركزى بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى 7 مراكز طب أسرة "العرايشية، نفيشة، الرحمة، أبو عطوة، القنطرة غرب، المحسمة الجديدة، أبو خليفة"، و3 وحدات طب أسرة "أبو طفيلة، فنارة، أبو صوير"، من الجهات المختلفة التابعة لها بمحافظة الإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك فى إطار الاستعدادات والتجهيزات الجارية لتنفيذ التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية.

وحرص الدكتور أحمد السبكى، على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية ومتلقى الخدمة الطبية بالمجمع، بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.