/684264/بعد-التعاقد-على-تحويل-مذكرات-عمر-الشريف-لمسلسل-هؤلاء-النجمات-مرشحون-لتجسيد-دور-فاتن-حمامة

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء، أنباء عن تحويل مذكرات الفنان القدير عمر الشريف لمسلسل درامي، وذلك جاء بإعلان المؤلف هيثم دبور، حصوله على حقوق تحويل مذكرات الفنان عمر الشريف إلى عمل درامي بعد توقيع عقد مع طارق نجل الفنان الراحل عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

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وبدأ الجمهور منذ إعلان المؤلف عن استعداده لهذا العمل الدرامي، الذي من المقرر أن يشهد إقبال جماهيري ضخم، في توقع الفنانات التي من المقرر أن تجسد دور الفنانة المتألقة فاتن حمامة، والفنان الذي من المقرر أن يجسد دور الفنان عمر الشريف.

الجمهور يحتار في اختيار فنانة تجسد شخصية فاتن حمامة

تباينت آراء الجمهور حول الفنانة التي تصلح لتجسد دور سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، فاختار البعض من بين الفنانات المصريات كلا من «ياسمين صبري، مايان السيد، جميلة عوض، وياسمين رئيس».

في حين رأي البعض بأن الفنانة فاتن حمامة لا يستطع أحد من نجوم الوسط الفني هذه الايام، أن يجسد دورها، فاتت تعليقاتهم على النحو الآتي: «ولا واحدة فيهم تصلح إنها تعمل دور الممثلة القديرة فاتن حمامة رحمة الله عليها»، «يا ريت بلاش فتي ومفيش واحدة زي فاتن حمامة وكفاية سعاد حسني، دول نجمات مينفعش حد يجسد حياتهم كفاية تشويه للفن ده فقر فني وفشل»، «صعب بل من المستحيل حد يقدر يقوم بدور سيده الشاشه يبقى هاتحكم على نفسها بالفشل افضل بلاش تخوض التجربه دى».

الجمهور يرشح هؤلاء النجوم لأداء دور يوسف الشريف

أما عن يوسف الشريف، فلم يتحدث الجمهور كثيرا عن الشخصية المناسبة لأداء دوره خلال العمل الدرامي، فرشح الجمهور كلا من حسين نصار، والفنان آسر ياسين لما يتمتع به من كارزيما وحضور مثل الراحل محمود ياسين.

معلومات حول الفنان عمر الشريف

جدير بالذكر أن الفنان عمر الشريف ولد باسم ميشيل ديمتري شلهوب، بمدينة الإسكندرية وكان ينتمي لـ أسرة ميسورة الحال لأب لبناني يُدعى جوزيف شلهوب وكان يعمل والده بتجارة الأخشاب، بعدأن هاجر من رحلة بلبنان إلي مصر في أوائل القرن العشرين، أما والدته فهي كلير سعادة من أصل لبناني سوري.