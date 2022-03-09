/684263/ميدو-بيراميدز-أهدا-الفوز-للأهلي-على-طبق-من-فضة

تحدث أحمد حسام ميدو نجمن منتخب مصر السابق، حول فوز الأهلي على بيراميدز بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "شابوه موسيماني وشابوه لاعبي الأهلي ولو كان خسروا النهاردة ماكنش هيكسب صن داونز، موسيماني أدار المباراة بشكل مميز ودا يحسبله".

وأكمل: "بيراميدز أهدا الفوز للأهلي على طبق من فضة بأخطاء ساذجة ودا اللي أنا قولت عليه، مدافعي الفريق أرتكبوا أكثر من خطأ كارثي ولا يصح أن تحدث".

تصريحات ميدو

وأردف: " فوز الأهلي على بيراميدز سيعطي دفعة قوية للأهلي أمام صن داونز المباراة القادمة، ويجب عليهم الحذر عندما يلعبون في جنوب أفريقيا".

وزاد: "الإسماعيلي والمحلة والمقاولون لازم يلحقوا نفسهم عشان ممكن ميبقوش موجودين في الدوري الممتاز الموسم القادم، لازم يلحقوا نفسهم عشان الدوري بيجري".

موسيماني: أحتاج أن أكمل عامين مع النادي الأهلي للتحول إلى ماكينات

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن طموحاته مع نسر المارد الأحمر، في القوت القدم.

وتحدث موسيماني عن بعض اللاعبين في مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة دون رد.

تصريحات بيتسو موسيماني بعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وقال: "أقود الأهلي منذ 15 شهرًا فقط، أمتلك جهاز فني وإداري على مستوي عالي، يعلمون جيدًا ثقافة اللاعب والدوري المصري، ويمدونني بالكثير من المعلومات التي تساعدنا كفريق عمل، وبالتأكيد اكتسبت خبرات كبيرة بخصوص البطولات المصرية لكنني لازلت في مرحلة الاستكشاف".

وواصل: "رمضان صبحي لاعب جيد جدا ونقطة ضعفة الوحيدة أنه لا يدافع، لكنه خطير دائما عندنا تكون الكرة في قدمه".

وأضاف: "لا أعلم مدى إصابة محمد هاني، وحمدي فتحي غادر بسبب شعوره بالإجهاد وليس لأسباب فنية".

الأهلي ضد بيراميدز

وزاد: "أحتاج أن أكمل عامين مع الأهلي حتى أقف تمامًا على شكل الفريق وطرق اللعب المناسبة، مثلما حدث مع صنداونز في فترتي الأخيرة معهم كنا كالماكينات كل منا يعلم دوره وواجباته وجميع اللاعبين كانوا مثل الأجزاء التي تُسير الماكينة بشكل مثالي".

وأردف: "في حال أكملت عامين مع الفريق سيحفظ اللاعبون طريقة لعبنا بشكل نموذجي، وسيعلمون المطلوب منهم في كل الأحوال وتحت أي ظرف، مثلما فعلت مع صنداونز".