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انتصار السيسي باحتفالية أيقونة المرأة المصرية: ركيزة أساسية لأمتنا 

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عبرت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادتها بحضور احتفالية "أيقونة المرأة المصرية"، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

انتصار السيسي باحتفالية أيقونة المرأة المصرية: ركيزة أساسية لأمتنا 

 

جاء ذلك خلال صفحتها الرسمية فيس بوك قائلة: "سعدت اليوم بحضور احتفالية "أيقونة المرأة المصرية"، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وسط نخبة مميزة من نماذج مشرفة وملهمة لنساء مصر العظيمات، تؤكد أن المرأة هي الركيزة الأساسية لأمتنا، وأن تطور أي مجتمع ورقيه، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة وعي نسائه وثقافتهن، وهو ما تحقق بالفعل.

 

فقد أصبحت حقوق المرأة واقعًا حقيقيًا بفضل جهود الدولة المصرية، وجهد نساء مصر وفتياتها في العلم والعمل وعبقريتهن في حمل الأمانة المقدسة في رعاية الأسرة وتربية الأبناء.

 

كل عام وعظيمات مصر بخير.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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