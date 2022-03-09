- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
/684262/انتصار-السيسي-باحتفالية-أيقونة-المرأة-المصرية-ركيزة-أساسية-لأمتنا
عبرت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادتها بحضور احتفالية "أيقونة المرأة المصرية"، بمناسبة يوم المرأة العالمي.
انتصار السيسي باحتفالية أيقونة المرأة المصرية: ركيزة أساسية لأمتنا
جاء ذلك خلال صفحتها الرسمية فيس بوك قائلة: "سعدت اليوم بحضور احتفالية "أيقونة المرأة المصرية"، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وسط نخبة مميزة من نماذج مشرفة وملهمة لنساء مصر العظيمات، تؤكد أن المرأة هي الركيزة الأساسية لأمتنا، وأن تطور أي مجتمع ورقيه، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة وعي نسائه وثقافتهن، وهو ما تحقق بالفعل.
فقد أصبحت حقوق المرأة واقعًا حقيقيًا بفضل جهود الدولة المصرية، وجهد نساء مصر وفتياتها في العلم والعمل وعبقريتهن في حمل الأمانة المقدسة في رعاية الأسرة وتربية الأبناء.
كل عام وعظيمات مصر بخير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتصار السيسي باحتفالية أيقونة المرأة المصرية: ركيزة أساسية لأمتنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.