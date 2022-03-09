عاجل.. الصحة: شفاء 912 مصابا من كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الوزارة عن خروج 912 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى ارتفاع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 423135 حتى اليوم.

كورونا فى مصر

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم تسجيل 882 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لـ فيروس كورونا ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وأشار إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 492774 من ضمنهم 423135 حالة تم شفاؤها، و24244 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الصحة عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة أندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة آيفون

https://apple.co/3gURgYJ