مايا مرسى تكشف تفاصيل إطلاق مبادرتين جديدتين لتمكين الفتاة المصرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، خلال كلمتها فى احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، مبادرتين لتمكين الفتاة المصرية فى إطار أهم مشروع تنموى تشهده مصر فى تاريخها وهو المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فى قرى حياة كريمة.





وقالت مرسى، خلال كلمتها فى احتفالية اليوم العالمى للمرأة بتشريف السيدة انتصار السيسى، المذاع على فضائية «DMC»، إن المبادرة الأولى تسمى "دوى"، من الصوت المدوى والمسموع لتشجيع الفتيات على الحكى والتعبير عن آراءهن وتحدياتهن وأحلامهن وتتم بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للسكان.

وكشفت تفاصيل المباردة الثانية قائلة: إن اسمها "نورة"، بالتاء المربوطة، بنت الجمهورية الجديدة، هى طاقات النور التى تتفتح للفتاة المصرية حين تستكمل تعليمها وتثقل مهاراتها، وحين تجد أبواب سوق العمل مفتوحة أمامها، وتتم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.. وبالشراكة مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التحية والتقدير إلى السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، قائلة: "فى اليوم العالمى للمرأة، وتقف المرأة المصرية بكل شموخ وعزة، لتؤكد للعالم أجمع أنها تعيش عصرا حافظ على مكتسباتها، عصرا من التمكين، والحماية، عصرا كسر الحواجز، وفتح لها كافة الأبواب لتتمتع بحقوقها وتحقق أحلامها دون أى تمييز أو اقصاء أو تهميش".

وقالت مايا مرسى: نشهد عصرا ذهبيا بإرادة سياسية حقيقية مؤمنة بأن تمكين المرأة وحمايتها واجب وطنى، فخالص الشكر والتقدير، إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المدافع الأول عن المرأة المصرية، مضيفة نحتفل اليوم بسيدات الحاضر وسيدات المستقبل، فالاستثمار فى فتيات مصر هو بناء واستثمار فى غد مشرق:" فهن البوابة السحرية للجمهورية الجديدة، لمصر أكثر تقدما وازدهارا".

وأضافت: "فى الختام، البنت المصرية لازم تعرف أنها قوية وشجاعة ويعتمد عليها، لازم نشجعها تختار حلمها وتسعى وراه، وأن تعليمها وعملها وأسرتها هم الحياة، نفهمها أن ربنا كرمها وحض على احترامها، نعلمها إنها درع وحصن لبلدها، وأنها أمن وأمان لأسرتها، نعلمها متخافش من المستقبل، لأن مستقبلها بإذن الله هيكون افضل، لازم نعرفها أن المرأة المصرية أصبحت الآن وزيرة ومحافظ وقاضية، وجلست على منصة مجلس الدولة ودخلت النيابة العامة، يعنى مفيش حلم مستحيل، وهو ده عصرها الذهبى.