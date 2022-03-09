/684261/ليلة-الأبطال-ليفربول-يخسر-أمام-الإنتر-ويتأهل-رغم-الهزيمة-بمشاركة-محمد-صلاح

حقق الأنتر الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة 1/0 على ملعب "أنفيلد، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ ليفربول المباراة بسيطرة كبيرة على الأنتر، وأضاعوا لاعبيه أكثر من فرصة، بينما لعب إنتر ميلان على الهجنمة المكرتدة وشكل خطورة كبيرة على الريدز، وأستطاع أن يسجل هدف ليفوز في الأخير.

وأحرز لاوتارو مارتيينيز هدف فوز الأنتر في الدقيقة 62، وأضاع بعدها ليفربول أكثر من كرة في ظل تالق حارس ومدافعب الأنتر، بينما كان يريد الفريق الإيطالي تسجيل هدف ثاني من أجل التأهل ولكنهم فشلوا في ذلك.

وبتلك النتيجة يتأهل ليفربول للدور القادم بدوري أبطال أوروبا، بالرغم من الخسارة، ليصبح نتيجة المبارتين 2/1 للريدز على إنتر ميلان، بعد فوزهم في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

تشكيل ليفربول أمام إنتر ميلان:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ترينت أليكسندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، دييجو جوتا.

بدلاء ليفربول أمام انتر ميلان

أدريان، كيليهر، ميلنر، كيتا، جوميز، هندرسون، تشامبرلين، مينامينو، تسيميكاس، لويس دياز، أوريجي، إليوت.

تشكيل إنتر ميلان أمام ليفربول:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان سكرينيار، ستيفان دي فريج، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس، أرتورو فيدال، بروزوفيتش، تشان هاكان أوغلو، بيريسيتش.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، أليكسيس سانشيز.

بدلاء إنتر ميلان أمام ليفربول

جاليارديني، فيتشينو، دجيكو، رانوكيا، روبن جوسينس، خواكين كوريا، كورادز، ديماركو، دانيلو دامبروزيو، ماتيو دارميان، كايسيدو، يونوت رادو.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين من قبل في 3 مواجهات بدوري أبطال أوروبا، نجح الريدز في الفوز بالثلاث مباريات.

فيما سجل الريدز في شباك انتر ميلان خمس أهداف، بينما لم يصل إنتر ميلان إلى شباك ليفربول.

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي