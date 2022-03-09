مشروع كريم الحسيني الصغير يقوده لعمل فني بعنوان «أمر تكليف»

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شارك الفنان الشباب كريم الحسيني الجمهور مجموعة صور من كواليس تصوير مسرحيته الجديدة «أمر تكليف»، بجانب نخبة من نجوم الفن في مصر، والتي من المقرر عرضها خلال عيد الفطر المقبل.

دوت الخليجيرصد كواليس مسرحية أمر تكليف الفنان كريم الحسيني

وظهر كريم الحسيني في مجموعة صور نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالزي العسكري، وحوله مجموعة من الأشخاص يشاهدونه أثناء تصوير العمل، كما شارك الحسيني فيديو له من كواليس العمل وعلق عليه: سعاده من نوع جديد لما تعرض للاطفال وشباب القرى والنجوع وتأثر فيهم بكلمه .. فى البدء كانت الكلمة».

مسرحية أمر تكليف

الجدير بالذكر أنه تدور أحداث مسرحية أمر تكليف في إطار وطني حول مجموعة من الجنود تحمي أرضها من الأعداء والإرهاب، ويشارك في بطلوتها كلا من كريم الحسيني، فادي خفاجة، محمد الأباصيري، إيهاب بكير، إسلام ماهر، عزة لبيب، وعدد آخر من الفنانين، والمسرحية من تأليف عيسى جمال وإخراج باسم قناوي.

كريم الحسيني يتحدث عن بيعه القهوة في الشارع

من ناحية كان قد كشف الفنان كريم الحسيني سبب مشروعه الذي أثار الجدل في الأيام الماضية، بعد أن ظهر في فيديو وهو يبيع مشروبات ساخنة في الشارع، مؤكدا أن الشغل ليس عيبا.

وقال الحسيني في فيديو تداوله عدد من رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: «بشكركم جدا على مشاعركم الجميلة، خصوصا السادة الفنانين وكل الناس التي أجمعت على مساعدة كريم، بجد بشكركم جدا على مشاعركم، ولكن الحمد لله الدنيا مستورة».

واضاف الحسني متحدثا عن مشروعه الجديد: «كنت عايزه يسند معايا، عشان الشخص ميشتغلش اللي هو مش عايزه دون المستوى، فتضطر تقبل عشان مفيش فلوس وتاخد عربون عشان تمشي البيت، وفي الآخر العمل يتحسب عليك، لم تيجي تدخل عمل مهم وانت بتحلم بي، يقولك لا مش هينفع يشتغل معانا عشان اشتغل كذا وكذا، وأنا معنديش عمل في رمضان، ولكن الحمد لله مستورة».

واستكمل: «فتحت مشروع مثل أي فنان أو أي شخص بيفتح مشروع، وفيه فنانين كتير فاتحين كافيهات، ولكن عربية القهوة أنا اخترتها عشان بسيطة عليا، وممكن أفتح كافيه ويخسر، أنا عملت كدا عشان مشتغلش شغل ممكن يضايقني».