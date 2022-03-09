/684259/نشرة-أخبار-الفن-شيرين-عبد-الوهاب-تهنىء-السيدة-إنتصار-السيسي-بيوم-المرأة-العالمي-وفاة-شقيق-الفنان-أحمد-عبد-العزيز-انفصال-مجدي-صبحي-عن-خطيبته

يحتفل العالم اليوم 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، حيث قامت العديد من الأحداث الفنية ناتج هذه المناسبة، كما شهد الوسط الفني أحداث أخرى محزنة لها علاقة بالفراق، وسنجمع لكم أهم ما حدث في هذه النشرة.

دوت الخليج يجمع لكم أهم أحداث مساء اليوم من إحتفالات وأخبار حزينة في الوسط الفني

شيرين عبد الوهاب تهنئ السيدة إنتصار السيسي في اليوم العالمي للمرأة

كتبت شيرين عبد الوهاب رسالة حب وكلمات تهنئة للسيدة إنتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية؛ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك من خلال خاصية story على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقالت: "كل سنة وحضرتك مثلي الاعلى في التواضع والاحترام، رمز المرأة المصرية الذي يحتذى بها العالم كله ونفتخر به دائما، ياحنونة ياطيبة، سيدة مصر الأولى".

وفاة شقيق الفنان أحمد عبد العزيز

أعلن الفنان أحمد عبد العزيز عن وفاة شقيقه من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، شقيقي، الأستاذ يحيى عبد العزيز، المحاسب، اللهم ارحمه واغفر له، وأسكنه فسيح جناتك".

وأوضح موعد ومكان تشييع الجثمان وقال: "صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد القوات المسلحة ال رشدان - خلف قاعة المؤتمرات مدينة نصر، والعزاء نفس اليوم الاربعاء بنفس المسجد قاعة الحمد من الساعة 8:30 الي الساعة 11 مساء رجال ونساء، نسألكم الدعاء ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".

وزيرة الثقافة تحتفل بأول فتاة من زوي الهمم تحمل عضوية نقابة الموسيقيين

كتبت الفنانة والدكتورة إيناس عبد الدايم عبر الحساب الرسمي لوزارة الثقافة على موقع فيسبوك، تحتفل بمريم طارق الشهيرة بـ ميما في اليوم العالمي للمرأة، حيث أنها أول فتاة من أصحاب القدرات الخاصة تُقيد كعضو في نقابة المهن الموسيقية، ونشرت صورتها وصورة كرنيه العضوية، وقالت: "مريم ابنة دار الاوبرا احدى النماذج المشرفة للمراة المصرية وذوى القدات الخاصة جزء اصيل من نسيج المجتمع".

مجدي صبحي يعلن إنفصاله عن خطيبته منى الألفي

أعلن الفنان مجدي صبحي عن إنفصاله عن خطيبته الإعلامية منى الألفي من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث قال: "بكل احترام تم إنهاء علاقتي بالسيده..مني الالفي.

واتمني لها وأولادها كل سعاده. وكل شيئ نصيب"، وتبعته منى وقالت من خلال حسابها الرسمي على ذات الموقع: "تخيلت ان العمر مجرد رقم ..... ولكن ...... تم إنهاء الخطوبة من السيد مجدي صبحي وبتمنالك السعادة انت و أولادك".

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقيا يحتفل باليوم العالمي للمرأة

أحتفلت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقيا باليوم العالمي للمرأة من خلال تكريم بعض من صانعات السينما في مصر، من بينهم مخرجة ومنتجات ونجمات.

وتم عرض فيديو لنجوم رجال يهنئوم كل سيدة باليوم العالمي للمرأة، كما أطلقت المطربة التونسية غالية بن علي أغنيتها الجديدة بنات البشر بهذه المناسبة.