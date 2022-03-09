/684258/غادة-والى-فخورة-ببلادى-لتعيين-اكثر-من-100-قاضية-لاول-مرة

قالت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للامم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة، ان العام الحالى هو عام مميز للمرأة المصرية، وذلك لان اليوم الثلاثاء 8 مارس يوافق اليوم العالمى للمرأة، بالاضافة الى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت يوم 10 مارس ليصبح يوم للمرأة القاضية.

اهتمام الدولة المصرية بدور المرأة فى المجتمع.

وأكدت الدكتورة غادة والى، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة اليوم، على فخرها ببلدها مصر، مشيدة بقرار الدولة المصرية بتعيين 100 قاضية لأول مرة فى النيابة العامة وفى مجلس الدولة، موكدة ان هذه قصة كفاح للمرأة المصرية استمرت لمدة 70 عام، وكانت لا يمكن ان تتحقق من دون وجود ارادة سياسية داعمة ومؤمنة بدور المرأة وأهمية مشاركتها فى المجتمع.

واشارت الى ان قضية المرأة هى قضية عاليمة وليس محلية فقط، مؤكدة انه المرأة المصرية اصبحت تحصل على حقوقها وتشغل مناصب فى جميع المجالات من خلال دعم وايمان القيادة السياسية المصرية بدور المرأة ، بالأضافة الىاصرار المرأة على الحصول على حقوقها واجتهادها وحرصها على انها تصبح متعددة الادوار.

مشوار نجاح الدكتورة غادة والى

ولفتت الى رحلة نجاحها الشخصية، مشيرة ان مشوارها يشبه مشوار جميع السيدات العاملات، حيث يوجد فيه الكثير من التحديات والصعوبات ومحاولات لاحداث توازن بين دورها المهنى ودورها الأسرى والانجابى،مضيفة ان مجالات عملها هى مجالات مسيطر عليها الرحال مثل الفساد والارهاب والجريمة، مما يضاعف من التحديات.

وتابعت انها كانت قادرة على تحقيق اهدافها من خلال العمل الجاد والاجتهاد واخلاصها لعملها، بالاضافة الى دعم الدولة المصرية واسرتها لها.