/684257/بايرن-ميونخ-يسحق-سالزبورج-بسباعية-ويحسم-بطاقة-التأهل-لربع-نهائي-دوري-الأبطال

حقق بايرن ميونخ الألماني الفوز على سالزبورج النمساوي، بسباعية مقابل هدف، في لقاء إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

عاد بايرن موينخ بكل قوة في مباراة الإياب أمام سالزبورج بعد التعادل بهدف لهدف في مباراة الذهاب، ليتأهل للدور ربع النهائي بعد سحق بطل النمسا بثمانية مقابل هدفين.

افتتح البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الـ 12ن وجاء بالفاني في الدقيقة الـ 21، وبالثالث في الدقيقة الـ 23 من عمر اللقاء، ليؤكد على صدارة هدافي البطولة برصيد 12 نقطة.

أكد سرجي جنابري بالهدف الرابع في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، فيما ضرب توماس مولر بثانيئة في الدقيقة الـ 54 و 84، واختتم يوري سانى في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء.

فيما سجل هدف سالزبورج في الدقيقة الواحد والسبعون من عمر اللقاء، عن طريق موريتس كيارجارد، ليغسل ماء الوجه لفريقه.

حسم بايرن ميونخ بطاقة التأهل للدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في انتظار قرعة دور ربع النهائي، بعد مباريات الأسبوع القادم.

تشكيل بايرن ميونخ أمام سالزبورج:

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: هيرنانديز، ساؤول، بافارد.

خط الوسط: كومان، موسيلا، كيميتش، جنابري.

خط الهجوم: ليروى ساني، ليفاندوفسكي، توماس مولر.

تشكيل سالزبورج النمساوي أمام بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: كون.

خط الدفاع: كريستنسن، سوليت، ووبر، أولمر.

خط الوسط: كابالدو، كامارا، سيوالد.

خط الهجوم: أدامو، أرونسون، أديمي.

انتهت أحداث مباراة شتوتجارت وبايرن ميونخ الألماني، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، للصالح الفريق البافاري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الألماني الممتاز.

يشارك الدولي المصري عمر مرموش، في صفوف شتوتجارت الألماني، بشكل قوي ورسمي، والذي ظهر اليوم في أكثر من مشهد، والأبرز جاء أمام سولى مدافع بايرن ميونخ، والذي مر مروش منه بكل مهارة.