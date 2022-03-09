/684256/رضا-عبد-العال-إيهاب-جلال-ملوش-في-التقيل-وأسيست-عبد-الله-السعيد-حاجة- تفرح

تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، حول فوز الاهلي على بيراميدز بنتيجة 3/0، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر فيديو نشره على صفحتع الرسمية: "من دوقتي بقول مبروك الدوري للنادي الأهلي بعد الفوز على بيراميدز، الذي لم يظهر خلال المباراة بسبب مديره الفني وبعض اللاعبين".

وأضاف: " إيهاب جلال أثبت أنه مدرب ملوش في التقيل، مش بيكسب غير الفرق الخفيفة وأو فريق يلاعبوا تقيل خسر بالتلاته وهما مش واخدين بالهم، مش عارف أزاي مسئولوا بيراميدز يمشوا مدرب عبقري زي تاكيس جونياس ويجيبوا إيهاب جلال".

تصريحات رضا عبد العال

واكمل: " أسيست عبد الله السعيد لأفشة حاجة تفرح، وهناك أكثر من لاعب في الفريق هم سبب الخسارة، زي عمر جابر والأتنين المدافعين وشريف إكرامي، بجانب التغييرات والتشكيل الغير مفهوم".

وزاد: " أزاي تراوري يقعد بره دا فرقه لواحده، وأحمد فتحي وحسين السيد لازم يلعبوا على حساب عمر جابر ومحمد حمدي، لأن دوب ثغره في فريق بيراميدز".

وأختتم قائلاً: “النادي الأهلي كان خايف ومحترم فرقة بيراميدز عشان كدا كسب، ودي حاجة تحسب لموسيماني”.

موسيماني: هدفنا واضح وهو الحصول على الدوري كل موسم

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عقب فوز فريقه على بيراميدز بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كان من المهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز على بيراميدز في لقاء اليوم وهو ما حدث بالفعل".

وأضاف: "بيراميدز هو الفريق الوحيد الذي لم أستطع الفوز عليه منذ تدريبي للأهلي، ولقائتنا السابقة معه مرت بأحداث غريبة، مرة تعرض السولية للطرد، ومرة أخرى تعادلوا بخطأ الشناوي في أخر دقيقة".

تصريحات موسيماني

وزاد: "مباراة اليوم حققنا الفوز رغم صعوبة المباراة التي لا أعلم سببها، ولكن في الأخير نحن انتصرنا، فنحن حققنا فوز مقنع على منافس قوي، لأنه يمتلك مدرب جيد ولاعبين على مستوي مميز".

وأكمل: "الفوز على بيراميدز يعطينا دفعة قوية قبل مباراة صنداونز المهمة في دوري أبطال أفريقيا، التي نريد من خلالها تحقيق نتيجة إيجابية".

وأشار: "نسعى لتحقيق الفوز على صنداونز في عقر داره بجنوب أفريقيا، فحققنا الفوز على بيراميدز وقبله المريخ السوداني، لذا لا مانع من الانتصار على بطل جنوب إفريقيا في ملعبه لأننا الأهلي".

وأختتم قائلاً: "نحن الأهلي ويجب أن نفرض نتائجنا على الجميع، وهدفنا واضح وصريح وهو الحصول على لقب الدوري هذا المسم وكل موسم".