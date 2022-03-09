دور خارج عن المألوف.. هاني رمزي بشكل جديد في «العائدون» رمضان 2022

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طرحت منصة watch it، الأفيشات الخاصة بمسلسل «العائدون» والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، كما طرحت المنصة عدد من الأفيشات المنفردة لعدد من الأبطال أبرزهم الفنان هاني رمزي.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل دور الفنان هاني رمزي في مسلسل «العائدون» وذلك خلال السطور القادمة.

يختلف دور الفنان هانى رمزي في هذا المسلسل عن أدواره المعتاده والتي سوف يكون مفاجأة العمل، حيث يقدم هاني في المسلسل دور بعيدًا عن الكوميديا، ومن الجدير بالذكر أن نفى باهر دويدار مؤلف مسلسل «العائدون» الذي يعرض في رمضان 2022، أن يكون المسلسل جزء ثاني من «هجمة مرتدة».

هاني رمزي وصلاح عبد الله

هذ ويذكر أنه تحدث هاني رمزي أثناء إستضافته في لقاء تلفزيوني في الأيام القليلة الماضية، عن علاقته بالفنان الكبير صلاح عبد الله، قائلا: صلاح ده أخويا الكبير وأبويا وابنى، هو اللى أخرج لى المشاهد اللى دخلت بها معهد الفنون المسرحية، ورشحنى للأستاذ محمد صبحى، وهو أحد أعمدة فيلم أبو العربي.

هاني رمزي في القاتل الذي أحبني

كما كشف هاني رمزي شخصيته في مسلسل «القاتل الذي أحبني» قائلاً عبر حواره ببرنامج "ET بالعربي": أجسد دور شخص اسمه "معتز" رسام مغمور جداً ويصل للعالمية في نهاية المسلسل، ونرى في العمل أحداث عجيبة جداً اتعرض لها وتعيش هذه الشخصية في لغز كبير غير طبيعي لا يعرف حله هو، ولا أي شخص يستطيع حله حتى الشرطة.

وأردف هاني، قائلًا :اللغز عبارة عن أن شخصية معتز لما بيزعل أو يضايق من حد تاني يوم نلاقيه مات وانتهى.. وأحنا مش عارفين هل معتز اللي بيقتلهم ولا لا؟..احداث كتير جداً بالمسلسل في قالب كوميدي.

هاني رمزي ولطفي لبيب

وكان قد نشر هاني رمزي صورة تجمعه بالفنان لطفي لبيب خلال الأيام الماضية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وعلق عليه قائلا: أملنا في ربنا كبير انه يتمم شفاك على خير وترجع للفن ولمعجبينك اللي بيتمنوا يشوفوك تاني على الشاشة.. انت في قلوبنا يا عم لطفي وكلنا بندعيلك.