متحدث الزراعة:أسعار منافذ الوزارة تقل بـ 25% عن مثيلاها

/684252/متحدث-الزراعةأسعار-منافذ-الوزارة-تقل-بـ-25-عن-مثيلاها

قال الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة، إن الاسعار في منافذ الوزارة تقل عن الأسعار في الاسواق بنحو 20-25% نتيجة وجود تعاقدات مباشرة بين الوزارة وصغار المزارعين حيث نستطيع عمل بيع للمنتجاتب جودة عالية ونقلل من التكاليف للحفاظ على إتزان السوق وحجمم المعروض ومنافذنا موجودة في كل المحافظات حتى الحدودية منها.

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وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة "أون" الفضائية، أن أن جهود الدولة المصرية في الفترة الاخيرة كانت كبيرة لتلبية إحتياجات المواطن المصري حيث عملت الدولة على القطاع الزراعي وكان من ضمنها زيادة حجم المعروض والمتاح من خلال زيادة الانتاج عبر شقين عبر زيادة المساحات المنزرعة أو الطاقات الانتاجية للمزراع والرقعات الزراعية وكذا زيادة إنتاجية وحدة الارض ووحدة الماء عب أبحاث علمية وأدق الاساليب العلمية وهذا ساعد في تحقيق إنجاز مهم لتدبير مايلبي إحتياجات المواطن المصري وتأمين إحتياجات المواطن.

تملك الدولة عدد كبيرمن المنافذ

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن لوزارة لديها 400 منفذ بيع منتشرين في كل أنحاء الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد القرش أننا نقوم بالتنسيق مع كافة المنافذ الشقيقة في جهاز الخدمة الوطنية وأمان ووزارة التموين حيث تملك الدولة عدد كبيرمن المنافذ يمكنها من طرح وزيادة حجم المعروض حتى نستطيع تقديم فرص بديلة للمواطن لتقليل أي فرص لجشع التجار.