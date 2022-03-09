/684251/عمرو-السولية-يكشف-سبب-تسجيل-الثلاثية-في-شباك-بيراميدز-بالدوري

كشف عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي سعادته بالفوز الكبير على بيراميدز بثلاثية نظيفة، في مسابقة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفوز أثبت جدارة الأهلي بالتربع على صدارة ترتيب المسابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حسم النادي الأهلي مواجهة بيراميدز بثلاثية نظيفة، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثامنة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليحصد الثلاث نقاط بكل جدارة وأحقية.

تصريحات عمرو السولية بعد مباراة بيراميدز

وقال: "دخلنا المباراة بدوافع كبيرة لتحقيق الفوز لنؤكد أننا جديرون بالتواجد في المركز الأول.. وبعد أيام لدينا مباراة كبيرة في جنوب إفريقيا أمام صن داونز ونتمنى أن نعود من هناك بنتيجة إيجابية لنواصل المشوار على المستويين المحلي والإفريقي على النحو الأمثل".

وعن تسجيله الهدف الثاني في المباراة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قال السولية: "الهدف توفيق من الله"، مشددًا على أن جميع لاعبي الأهلي جاهزون دائمًا لتقديم كل ما لديهم.

وأوضح السولية قائلًا: "عندما يكون لدينا 25 أو 30 لاعبًا في القائمة وكلهم جاهزون وفي أفضل مستوياتهم فمن الطبيعي أن يكون هناك تدوير بينهم ولا يهم من يشارك أو من يجلس على مقاعد البدلاء لأن الأهم هو تحقيق الفوز بالمباريات".

واختتم السولية حديثه مشيدًا بالحضور الجماهيري، مؤكدًا أن جماهير الأهلي تحفز اللاعبين دائمًا لتحقيق الانتصارات، وأن تواجدها في المدرجات مهم للغاية حتى ولو كانت مباراة ودية.

تشكيلة الأهلي أمام بيراميدز

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - محمد شريف.

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

تشكيلة بيراميدز أمام الأهلي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا – وليد الكرتي – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – فخري لاكاي.

بدلاء بيراميدز أمام الأهلي:

مهدي سليمان- أحمد فتحي – أسامه جلال – إريك تراوري – محمد صادق – السيد – توريه – عيسى – وادي.