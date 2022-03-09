/684245/متحدث-الوزراء-يكشف-السبب-الرئيسي-لرفع-أسعار-السلع-الغذائية

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء عقد اجتماع اليوم لوضع الانضباط في الاسواق عن طريق زيادة العرض في الاسواق، متابعا تعمل على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين.

دوت الخليج

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة "أون" الفضائية، أن وجة التضخم الحالية سببها أزمة التضخم العالمي التي سبقت الازمة الاوكرانية الروسية حتى أتت الأخيرة لتزيد الطين بلة وشهدت الاسعار إرتفاعاً كبيراً.

ارتفاع في الأسعار خلال الفترة الأخيرة

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات الأزمة العالمية، ورئيس الوزراء عقد اجتماعا لوضع آليات لإعادة الانضباط للأسواق مرة أخرى، مضيفا أنه كلما زاد المعروض من السلع يمكن أن يتم ضبط الأسعار ولا تحدث زيادة فيها.

وأوضح السفير نادر سعد، أن أزمات الاسعار في بعض السلع يعد إما لسبب نقص عرض أو توقع بنقص العرض حتى لو كان نقص العرض غير واقعيا حيث يعمد التجار لرفع الاسعار ويقبل المواطنون على الشراء.

وأشار إلى أن بلد تعداد سكانها 100 مليون نسمة ولديها إحتياطات إستراتيجية من السلع الرئيسية تكفي لاربعة أشهر هذا يعني أنها دولة لديها من الاليات والامكانيات الية تدعها تعمل بكفاءة لضبط إيقاع الأسواق عبر ضخ هذه السلع في الأسواق وزيادة المعروض ومن ثم تقضي على اية توقعات بإحتماليات نقص عرض سلعية.