/684240/السفيرة-نميرة-نجم-المرأة-المصرية-قادرة-على-الوصول-لأكبر-المناصب-والوظائف-فى-المحافل-الدولية

قدمت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الافريقى، تحية تقدير واعتزاز لكل امرأة مصرية وعربية وافريقية ولكل امراة فى العالم، مؤكدة ان المرأة المصرية كانت قادرة على تحقيق الكثير من الانجازات فى الفترات الماضية.

دوت الخليج

دور المرأة فى المجتمع

وأكدت السفيرة نميرة نجم، عبر لقائها فى برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، انه يجب على المرأة ان تكون واعية بأهمية دورها فى المجتمع، مشيرة الى ان المرأة فى بعض الأحيان هى من تضع نفسها فى دائرة مغلقة بالحد من طموحها، قائلة انه لا يوجد سقف للطموح والأمل ، ولكن يجب على المرأة ان تعمل عمل جاد من اجل الوصول الى طموحها.

وتابعت ان المجتمع فى بعض الاحيان يقوم بتصنيف دور المرأة كأم او زوجة او ربة منزل، مشددة انه يجب على المجتمع ان يعامل المرأة كأنسان كامل له حقوق ووجبات ويقدر على انجاز المهام المختلفة مثلها مثل الرجل.

وأكدت على ان المرأة المصرية قادرة على فعل كل شئ وعلى الوصول لأكبر المناصب والوظائف فى المحافل الدولية، مضيفة ان المرأة المصرية تشغل حاليا مناصب لم تكن متاحة لها من قبل وكانت قادرة على اثبات وجودها واجبار المجتمع على قبولها وتقديرها فى تلك المناصب.

احتفالية المرأة المصرية ايقونة نجاح بحضور السيدة انتصار السيسى

جدير بالذكر ان السيدة انتصار السيسى قد شهدت اليوم الثلاثاء احتفالية يوم المرأة المصرية تحت عنوان "المرأة المصرية ايقونة نجاح" بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة، ومن جانبها أكدت انتصار السيسى على اهتمام وتقدير الرئيس السيسى بدور المرأة المصرية فى جميع قطاعات المجتمع المصرى.