بايرن ميونخ يكتسح سالزبورج بسباعية ويتأهل لربع نهائى دوري أبطال أوروبا

اكتسح بايرن ميونخ الألماني نظيره سالزبورج النمساوي بنتيجة 7-1 في المباراة التي اقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

سجل أهداف المباراة كل من روبرت ليفاندوفسكي (هاتريك)، سيرجي جنابري، توماس مولر (هدفين)، وليروي ساني في الدقائق 12، 21، 23، 31، 54، 85، 88 على التوالي.

بهذه النتيجة تأهل فريق بايرن ميونخ إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سينتظر البافاري نتيجة القرعة التي ستقام الجمعة 18 مارس الجاري بمدينة نيون الفرنسية.

وكانت نتيجة ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وريد بول سالزبورج قد انتهت بالتعادل 1-1.

ووفقاً لشبكة "اوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية، سجل روبرت ليفاندوفسكي أسرع هاتريك في تاريخ دوري الابطال (في 22 دقيقة)، متفوقًا على الرقم القياسي السابق الذي سجله ماركو سيمون في عام 1996 (24 دقيقة).

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي..

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: هيرنانديز، ساؤول، بافارد.

خط الوسط: كومان، موسيلا، كيميتش، جنابري.

خط الهجوم: ليروى ساني، ليفاندوفسكي، توماس مولر.

بينما جاء تشكيل سالزبورج النمساوي كالتالي..

حراسة المرمى: كون.

خط الدفاع: كريستنسن، سوليت، ووبر، أولمر.

خط الوسط: كابالدو، كامارا، سيوالد.

خط الهجوم: أدامو، أرونسون، أديمي.

بايرن ميونخ ضد سالزبورج

بايرن ميونخ ضد سالزبورج

بايرن ميونخ ضد سالزبورج

بايرن ميونخ ضد سالزبورج

بايرن ميونخ ضد سالزبورج

بايرن ميونخ ضد سالزبورج