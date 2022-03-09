إزالة 19 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى دمياط

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إزالة 19 حالة تعدٍ بمدينة السرو بمساحة 901م2، تابعين لولاية الموارد المائية والرى، ليصل إجمالى الحالات التى تم إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الثانية ، 62حالة بمساحة 4834م2.





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