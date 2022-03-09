جدة - نرمين السيد - وأضافت قرينة الرئيس فى كلمتها باحتفالية يوم المرأة المصرية تحت عنوان "المرأة المصرية أيقونة النجاح" وذلك بحضور عدد من الوزيرات والقيادات النسائية، أنها سعيدة بسيدات مصر العظيمات، فحينما ننظر حولنا نرى عظمة المرأة المصرية تلك المرأة المخلصة التى تضع أسرتها الصغيرة فى قلبها وتحيطها وهى التى تعمل وتكافح لبناء بلدها.
وذكرت السيدة انتصار السيسى أن المرأة المصرية تحلم بأن يعم السلام والأمن فى ربوع وطنها، وأوضحت أنه إذا أردت أن تعرف رقى "أمةً" فانظر إلى مكانة نسائها، وتمنت قرينة الرئيس السيسى أن تحصل بنات مصر ما "نزرعه نحن النساء فهن صانعات المستقبل"، مؤكدة أنها ترى فيهن الفتيات التى تكسر الحواجز لبناء الوطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيدة انتصار السيسى : المرأة المصرية شريكة فى بناء الوطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.