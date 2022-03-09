عاجل- السيدة انتصار السيسى : المرأة المصرية شريكة فى بناء الوطن

جدة - نرمين السيد - وأضافت قرينة الرئيس فى كلمتها باحتفالية يوم المرأة المصرية تحت عنوان "المرأة المصرية أيقونة النجاح" وذلك بحضور عدد من الوزيرات والقيادات النسائية، أنها سعيدة بسيدات مصر العظيمات، فحينما ننظر حولنا نرى عظمة المرأة المصرية تلك المرأة المخلصة التى تضع أسرتها الصغيرة فى قلبها وتحيطها وهى التى تعمل وتكافح لبناء بلدها.

وذكرت السيدة انتصار السيسى أن المرأة المصرية تحلم بأن يعم السلام والأمن فى ربوع وطنها، وأوضحت أنه إذا أردت أن تعرف رقى "أمةً" فانظر إلى مكانة نسائها، وتمنت قرينة الرئيس السيسى أن تحصل بنات مصر ما "نزرعه نحن النساء فهن صانعات المستقبل"، مؤكدة أنها ترى فيهن الفتيات التى تكسر الحواجز لبناء الوطن.

