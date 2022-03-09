بث مباشر- السيدة انتصار السيسي تشارك فى فعاليات الاحتفال بيوم المرأة المصرى

جدة - نرمين السيد - تشارك السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية فى فعاليات الاحتفال بـ يوم المرأة المصرية.



جدة - نرمين السيد - تشارك السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية فى فعاليات الاحتفال بـ يوم المرأة المصرية.

ويقدم "دوت الخليج" بثا مباشرا من فعاليات الاحتفالية.

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