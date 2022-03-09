جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، التى عقدت اليوم الثلاثاء، برعاية وحضور السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى. ويحكى الفيلم قصة 3 فتيات وهن آلاء وأسماء ونورا يمثلن مئات الآلاف من البنات المشاركات فى المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى"

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيدة انتصار السيسى تشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان: "بداية خيط" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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