عاجل.. السيدة انتصار السيسى: حقوق المرأة أصبحت واقعا بفضل جهود الدولة

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية إن المرأة هى الركيزة الأساسية لأمتنا، وأن تطور أى مجتمع ورقيه، يرتبط ارتباطا وثيقا بدرجة وعى نسائه وثقافتهن، وهو ما تحقق بالفعل.





وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك: "سعدت اليوم بحضور احتفالية "أيقونة المرأة المصرية"، بمناسبة يوم المرأة العالمى، وسط نخبة مميزة من نماذج مشرفة وملهمة لنساء مصر العظيمات، تؤكد أن المرأة هى الركيزة الأساسية لأمتنا، وأن تطور أى مجتمع ورقيه، يرتبط ارتباطا وثيقا بدرجة وعى نسائه وثقافتهن، وهو ما تحقق بالفعل". وأضافت: "أصبحت حقوق المرأة واقعا حقيقيا بفضل جهود الدولة المصرية، وجهد نساء مصر وفتياتها فى العلم والعمل وعبقريتهن فى حمل الأمانة المقدسة فى رعاية الأسرة وتربية الأبناء.. كل عام وعظيمات مصر بخير".

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