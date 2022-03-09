السيدة انتصار السيسى تشاهد فيلم :«المرأة المصرية..المكانة والمكانة»

جدة - نرمين السيد - تناول الفيلم التسجيلى مكانة المرأة المصرية داخل أسرتها باعتبارها التى تضيف للمكان الذى فيه وليس العكس مثلما أكدت السيدة انتصار السيسى خلال كلمة مسجلة داخل الفيلم، واستعرض الفيلم التسجيلى أول امرأة طبيبة وعالمة ذرة ومحاربة وطيارة وقبطانة باعتبارها ست الأسرة المصرية.

وشهدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية ، اليوم الثلاثاء ، احتفالية يوم المرأة المصرية، تحت عنوان "المرأة المصرية أيقونة النجاح" وذلك بحضور عدد من الوزيرات والقيادات النسائية.