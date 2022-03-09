عاجل- مصر والسعودية يتفقان على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

جدة - نرمين السيد - اتفقت مصر والسعودية على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاريا بين البلدين ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى لمتانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين ومن خلال تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030م ورؤية مصر 2030م، كما أكد الجانبان عزمهما على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيزها فى العديد من القطاعات المستهدفة بما فى ذلك السياحة والطاقة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والتطوير العقارى والزراعة.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لجذب خبرات القطاع الخاص لديهما إلى المشاريع الضخمة المستقبلية فى البلدين، كما أوضح الجانبان حرصهما على تسهيل أى تحديات تواجه استثماراتها فى كلا البلدين. كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون فى مجال حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين، وعلى أهمية رفع مستوى سياحة اليخوت وتسهيل مرورها عبر قناة السويس من خلال عدد من المبادرات بين الجانبين، وأشاد الجانبان بحجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين والذى يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية مصر، وأكدا أهمية استمرار العمل على تطويره من خلال انتظام عقد مجلس الأعمال المشترك وتبادل الزيارات والوفود التجارية.

وفى مجال الطاقة والتغير المناخى، رحب البلدان بتوقيع ترسية مشاريع الربط الكهربائى والتى جرت فى شهر أكتوبر من عام 2021م، والتطلع للاستفادة من هذه المشاريع فى التبادل التجارى للطاقة الكهربائية وزيادة المحتوى المحلى فى هذه المشاريع بما يخدم مصالح البلدين، كما رحبت المملكة باستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وأعربت عن ثقتها فى نجاحها فى استضافة هذه المناسبة، وأكدت على أهمية التعاون المستمر للوصول لحلول شاملة وأجندة تدعم مصالح الدول النامية، وتعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية.

ورحبت مصر بإطلاق المملكة لمبادرتى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وأعربت عن دعمها لجهود المملكة فى مجال التغير المناخى من خلال تطبيق منهج الاقتصاد الدائرى للكربون، وعبر الجانبان عن تطلعهما لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون من قطاع البترول والغاز، بما فى ذلك من خلال تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه وبناء الخبرات.

كما رحب الجانبان ببحث سبل التعاون بينهما فى مجال الهيدروجين، وتطوير التقنيات فيما يتعلق بنقل الهيدروجين وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات فى مجال مشروعات الهيدروجين. كما أكدا الجانبان على أهمية تعزيز التعاون فى عدد من المجالات ومنها كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والابتكار والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعى فى قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية فى تطبيقات متنوعة فى المجال الصناعى والإنشائى، وتطوير المحتوى المحلى بالمساهمة فى تحديد المنتجات والخدمات ذات الأولوية فى مجال مكونات قطاعات الطاقة والعمل على توطينها لرفع الناتج المحلى، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشرى وكذلك بحث فرص التعاون فى مجال التدريب وتنمية المهارات وتبادل الخبرات للمختصين فى كافة أنشطة الصناعة البترولية.

كما أكد الجانبان أولوية موضوعات التكيف وتعزيز القدرة على التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ وكذلك من خلال الإدارة المستدامة للموارد والمناطق الساحلية. كما اتفق الجانبان على ضرورة تنفيذ الدول المتقدمة لتعهداتها والتزاماتها فى إطار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس.