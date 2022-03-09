السيدة انتصار السيسى تكرم القيادات النسائية فى يوم المرأة المصرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شهدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية ، اليوم الثلاثاء ، احتفالية يوم المرأة المصرية، تحت عنوان "المرأة المصرية أيقونة النجاح" وذلك بحضور عدد من الوزيرات والقيادات النسائية.

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