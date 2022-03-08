مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يكرم السيدات في اليوم العالمي للمرأة

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كرمت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية السيدات الحاضرات من صُناع السينما، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وكانت من بينهن منتجات مصريات قدمن الكثير لصناعة السينما في مصر بالتحديد.

دوت الخليج يرصد تكريم مهرجان القصر للسينما صانعات السينما في اليوم العاليم للمرأة

تكريم مهرجان الأقصر السيدات في يوم المرأة العالمي

تم اليوم تكريم بعض السيدات المؤثرات في المجتمع بأشكال مختلفة، في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ومن بينهم تم تكريم المنتجة ناهد السباعي وتسلمت التكريم نيابة عنها نجلتها الفنانة ناهد السباعي، كما أستلمت التكريم الخاص بالنائبة البرلمانية أماني الشعولي والدتها، وتسلمت تكريمها بنفسها كل من المنتجة درة بشوشة، المخرجة جيهان الطاهري، والفنانتين سلوى محمد علي وبسمة، كما تم كريم عزة الحسيني القائمة على هذا الحدث في النهاية.

إحتفال مهرجان الأقصر باليوم العالمي للمرأة

أُقيم إحتفالًا كبيرًا في مهرجان الأقصر اليوم بمناسبة يوم المرأة العالمي، للإحتفال بكل سيدة وليس فقط صانعات السينما، وقامت إدارة المهرجان بعرض فيديو لعدد من النجوم الرجال الحاضرون المهرجان وهم يلقون كلمة تهنئة لكل سيدة في هذا اليوم، وكان من بين هؤلاء النجوم حسين فهمي، محمود حميدة، ومحيي إسماعيل.

كما أطلقت غالية بن علي المطربة التونسية خلال الحفل أغنية جديدة لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتحمل اسم بنات البشر.

الدورة الـ11 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

يُذكر أن دولة أوغندا هي ضيفة الشرف في الدورة الـ11 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والمقامة مابين يومي 4 و10 مارس الجاري، ويقام هذا المهرجان تحت رعاية كل من وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار المصريتين، بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية، كما يجدر بنا ذكر رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسينى.

حفل توقيع كتاب "التاريخ والشعر في أفلام شادي عبد السلام"

كما شهد اليوم في مهرجان الأقصر حفل توقيع كتاب "التاريخ والشعر في أفلام شادي عبد السلام"، للكاتبة التونسية والمخرجة الدكتورة ميرفت مديني كمون، ويتحدث الكتاب عن مشار المخرج شادي عبد السلام وحياته الفنية والشخصية.

أدارت الإعلامية هالة الماوي الندوة الخاصة بكتاب "التاريخ والشعر في أفلام شادي عبد السلام"، بحضور كل من رئيس ومدير المهرجان.